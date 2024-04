LG TONE Free T90S, tra gli auricolari TWS più avanzati nel settore in SUPER SCONTO! (-17%)

Gli auricolari LG TONE Free T90S sono, senza dubbio, tra i più avanzati nel settore, essendo dotati di Dolby Atmos, tecnologia MERIDIAN, cancellazione attiva del rumore (ANC) e una caratteristica unica di igienizzazione con UVnano+. Ebbene, oggi sono disponibili su Amazon a soli 189,95€, per uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 229,00€!

LG TONE Free T90S, chi dovrebbe acquistarli?

Gli LG TONE Free T90S sono auricolari Bluetooth in-ear che rappresentano la scelta ideale per chi dà priorità alla qualità del suono e all'innovazione tecnologica. Con la loro capacità di offrire audio Dolby Atmos e l'esclusiva tecnologia MERIDIAN, questi auricolari sono perfetti per gli appassionati di musica e per chi desidera immergersi completamente nei propri film o videogiochi con un suono tridimensionale e profondamente coinvolgente. La funzionalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) li rende, inoltre, un accessorio indispensabile per coloro che viaggiano frequentemente o lavorano in ambienti rumorosi, concedendo un'oasi di quiete e concentrazione.

La tecnologia UVnano+, che igienizza gli auricolari utilizzando raggi ultravioletti ogni volta che vengono riposti nella custodia, è una caratteristica particolarmente apprezzata dagli utenti attenti alla propria salute e igiene, nonché unica rispetto agli altri modelli sul mercato. Ma non è tutto: hanno un'autonomia di durata della batteria fino a 9 ore, che si estende fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica, mentre sono resistenti agli schizzi d'acqua IPX4.

Insomma, gli LG TONE Free T90S rappresentano un'ottima offerta per chi cerca auricolari di altissima qualità con caratteristiche all'avanguardia. La combinazione di audio immersivo Dolby Atmos, igienizzazione UV, resistenza all'acqua e lunga durata della batteria li rende ideali per l'uso quotidiano o durante le attività fisiche, per cui ne consigliamo vivamente l'acquisto!

Vedi offerta su Amazon