Nothing Ear e Ear (a) ufficiali, nuovi auricolari a prezzo competitivo e integrazione con ChatGPT

Nel cuore del quartiere tecnologico di Tokyo, durante il suo attesissimo Q1 Community Update, Nothing ha fatto un nuovo annuncio legato al mondo dell'audio: il lancio della sua nuova famiglia di auricolari wireless, Nothing Ear e Nothing Ear (a).

Con la nuova generazione di ear, la terza, l'azienda ha deciso di abbandonare la tipica numerazione generazionale. Questo è stato fatto per non far sentire gli utenti dei modelli meno recenti in difetto, in quanto l'esperienza utente è quella che per il brand conta davvero indipendentemente dall'anno di uscita degli auricolari.

Assieme al modello dalle specifiche premium debutta una nuova variante meno costosa per chi desidera un prodotto di qualità ma ha un budget più contenuto. Rimangono disponibili sullo store le Nothing Ear (stick) per chi preferisce degli auricolari non in-ear.

Nothing Ear

I Nothing Ear, eredi dei celebri Ear (2), portano l'eccellenza sonora del marchio a nuove vette. Il loro design trasparente, un'icona di stile e innovazione, è stato raffinato per offrire una esperienza di ascolto più intensa e coinvolgente. Dotati del driver system più avanzato mai sviluppato da Nothing, con un driver dinamico personalizzato da 11 mm, i Nothing Ear promettono un suono cristallino, reso possibile da una costruzione con materiali di alta qualità come il diaframma in ceramica. Il design a doppia camera è stato migliorato rispetto a quello di Ear (2), con due prese d'aria aggiuntive per migliorare il flusso d'aria e offrire un suono più potente e definito.

Sullo stelo è stata aggiunta una nuova via d'aria supplementare che consente al flusso del suono di avere un percorso più nitido, riducendo le interferenze del microfono fino al 60% rispetto a Ear (2).

Il driver personalizzato e compatto di Nothing Ear consente di ospitare una batteria più capiente, garantendo una durata superiore del 25% rispetto ai modelli precedenti, ovvero 40,5 ore di autonomia con una singola carica completa utilizzando la custodia di ricarica, oppure 8,5 ore di riproduzione ininterrotta. Inoltre, per una ricarica rapida, Nothing Ear supporta la ricarica wireless a 2,5W. Bastano solamente dieci minuti di ricarica rapida per ottenere ben dieci ore di ascolto, offrendo una soluzione pratica e veloce per non interrompere mai la vostra esperienza musicale.

Ma le caratteristiche di punta non finiscono qui. Grazie al supporto ai codec LHDC 5.0 e LDAC, i Nothing Ear garantiscono uno streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth, offrendo un audio straordinariamente pulito. Con l'Advanced Equaliser di Nothing, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza di ascolto, regolando i livelli dell'equalizzatore e creando profili sonori unici per ogni genere musicale.

"L'Advanced Equaliser di Nothing offre una maggiore personalizzazione attraverso una semplice interfaccia grafica sull'app Nothing X. Gli utenti possono migliorare la propria esperienza di ascolto con il Q Factor e il controllo delle frequenze, oltre a creare profili separati per i diversi generi. Quando si crea un profilo sonoro personale sull'app Nothing X, i dati registrati vengono utilizzati in tempo reale per regolare i livelli dell'equalizzatore in base ai risultati del test uditivo", spiega Nothing.

La cancellazione del rumore è un'altra area in cui i Nothing Ear vogliono stupire. L'innovativo algoritmo Smart ANC di Nothing Ear gestisce le dispersioni di rumore tra gli auricolari e il canale uditivo, garantendo una cancellazione del rumore ottimale. Inoltre, grazie all'Adaptive ANC, Nothing Ear è in grado di riconoscere e reagire ai rumori di fondo, offrendo automaticamente uno dei tre livelli di cancellazione del rumore disponibili (alto, medio e basso). Con una capacità di cancellazione del rumore fino a 45 dB, Nothing Ear fornisce un livello di isolamento acustico quasi due volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla loro ampia banda fino a 5000Hz, gli auricolari Nothing Ear individuano e attenuano efficacemente anche i rumori più fastidiosi.

Supportata la connessione a due dispositivi contemporaneamente, per permettere una perfetta integrazione nel flusso di lavoro giornaliero utilizzando, per esempio, smartphone e PC.

Nothing Ear (a)

Mentre i Nothing Ear si rivolgono agli ascoltatori più esigenti, i Nothing Ear (a) sono progettati per accompagnare le giornate di tutti, offrendo un'esperienza audio di alto livello con un design accattivante ma a prezzo più contenuto. Con il loro nuovo colore giallo vivace e il design bombato, gli Ear (a) rappresentano una dichiarazione di stile e funzionalità.

Grazie al nuovo driver e al design a doppia camera di Nothing, questi auricolari offrono bassi profondi e potenti, con certificazione Hi-Res Audio che garantisce un suono cristallino e dettagliato.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Anche gli Ear (a) vantano la cancellazione del rumore, con l'algoritmo Smart ANC che riduce le distrazioni esterne per un ascolto immersivo. Con una durata della batteria fino a 42,5 ore con la custodia di ricarica e la ricarica rapida, gli Ear (a) sono pronti a seguire il ritmo frenetico della vita moderna.

A differenza dei Nothing Ear, questi auricolari arrivano con un case per il trasporto e la ricarica decisamente più compatto, cosa resa possibile dalla mancanza della ricarica wireless.

ChatGPT arriva a portata di orecchio

Una delle novità più interessanti annunciata, è l'integrazione di ChatGPT negli auricolari e nel sistema operativo Nothing OS. Questa partnership porta l'intelligenza artificiale direttamente agli auricolari, consentendo agli utenti di accedere a una vasta gamma di funzionalità e assistenza vocale in qualsiasi momento.

"Gli utenti con l'ultima versione di Nothing OS e ChatGPT installata sui propri smartphone Nothing saranno in grado di usufruire del pinch-to-speak con lo strumento di intelligenza artificiale più diffuso al mondo direttamente dagli auricolari Nothing, compresi i nuovi Ear and Ear (a). Nothing migliorerà inoltre la user experience degli smartphone Nothing nel sistema operativo Nothing OS incorporando punti di accesso a livello di sistema a ChatGPT, tra cui la condivisione di screenshot e widget firmati Nothing".

Prezzi e Disponibilità

Per coloro che non vedono l'ora di sperimentare la rivoluzione audio di Nothing, i preordini per gli auricolari Nothing Ear e Nothing Ear (a) saranno disponibili a partire da oggi 18 aprile, mentre la vendita ufficiale inizierà il 22 aprile. Con un prezzo di 149€ per i Nothing Ear e 99€ per i Nothing Ear (a), questi auricolari offrono un rapporto qualità-prezzo che sembra davvero elevato.