Amazfit GTR 3 Pro, CHE PREZZO! (-22%)

Con le ottime promozioni delle Offerte di Primavera Amazon potete portarvi a casa l'Amazfit GTR 3 Pro Limited a soli 179,90€ anziché 229,90€. Con uno sconto del 22%, questo smartwatch all'avanguardia diventerà il vostro compagno ideale con cui monitorare l'attività fisica quotidiana ed effettuare chiamate Bluetooth direttamente dal polso.

Amazfit GTR 3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazfit GTR 3 Pro è lo smartwatch sportivo ideale per coloro che vogliono rimanere connessi senza rinunciare alla praticità, soprattutto durante l'attività fisica o le giornate all'aperto. Perfetto per gli amanti dello sport, offre oltre 150 modalità sportive adatte a ogni tipo di allenamento, dalla corsa al nuoto, grazie anche alla sua resistenza all'acqua fino a 5 ATM. Con la possibilità di ricevere chiamate tramite Bluetooth e controllare la musica direttamente dal polso, si rivolge a chi desidera godersi la libertà di muoversi senza essere appesantito dal telefono.

Dotato di Alexa integrato e un assistente vocale offline, l'Amazfit GTR 3 Pro soddisfa anche le esigenze di chi cerca un assistente quotidiano per gestire impegni, impostare sveglie o ottenere informazioni rapidamente. La sua durata della batteria fino a 12 giorni garantisce un'affidabilità senza interruzioni, ideale per chi è spesso in viaggio o non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. Con le funzionalità avanzate di monitoraggio della salute come il sensore SpO2 e il GPS ad alta precisione, si adatta perfettamente agli utenti attenti al proprio benessere e ai viaggiatori che desiderano esplorare senza perdersi.

L'Amazfit GTR 3 Pro è uno smartwatch avanzato, progettato per coloro che amano mantenersi connessi e monitorare le loro attività fisiche con precisione. Dotato di chiamata Bluetooth e Alexa integrato, permette di fare molto di più che controllare l'ora: ricevere chiamate, gestire la musica memorizzando fino a 470 brani e utilizzare l'assistente vocale offline per comandi rapidi. Con oltre 150 modalità sportive, è l'ideale per tracciare ogni tipo di attività fisica, dalla corsa al nuoto, grazie alla resistenza all'acqua di 5 ATM. Il GPS ad alta precisione assicura un tracciamento accurato delle proprie performance all'aperto. Prendetelo oggi grazie a questa ottima offerta, con un prezzo ridotto da 229,90€ a soli 179,90€.

