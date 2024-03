Prezzo SHOCK su questo monopattino elettrico! (-25%)

Continuano le offerte di Primavera Amazon che andranno avanti fino al 25 marzo con sconti imperdibili per i membri iscritti a Prime. Tra i migliori sconti di oggi c'è il monopattino elettrico Evercross A1 che, grazie a un super sconto del 25% scende a 599,99€ rispetto al prezzo iniziale di 799,99€ garantendo un risparmio di ben 200€. Con connessione App via Bluetooth e un design facilmente pieghevole, è una soluzione ideale per chi muoversi in città riducendo al minimo le spese e l'impatto ambientale.

Monopattino elettrico, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monopattino elettrico Evercross A1 è l'ideale per chi è costantemente in movimento e cerca un mezzo di trasporto ecologico ed efficiente. Con la sua batteria da 48V 14Ah, che offre un'autonomia massima fino a 50km con una singola carica, e un motore da 500W capace di raggiungere velocità fino a 25 km/h, è perfetto per gli spostamenti quotidiani a scuola o al lavoro, come anche per avventure urbane durante il fine settimana. Grazie alla sua app connessa tramite Bluetooth e al display LED che mostra tutte le informazioni necessarie, dallo stato della batteria alla velocità, l'esperienza di guida diventa non solo pratica, ma anche intuitiva.

Inoltre, il design intelligente e portatile aiuta a trasportarlo facilmente; una volta piegato misura solo 129*65*64 cm con un peso di 26,85 kg. La sua costruzione in lega di alluminio garantisce durabilità nel tempo, mentre le avanzate funzioni di frenata e le sospensioni innovative offrono una guida sicura su vari terreni. Questo monopattino elettrico è quindi indicato per chi cerca affidabilità, prestazioni e praticità in un unico mezzo di trasporto verde.

Disponibile a 599,99€, anziché 799,99€ grazie a uno sconto Amazon del 25%, questo monopattino elettrico rappresenta un investimento ideale per chi cerca un mezzo di trasporto efficiente e sicuro. Con prestazioni di tutto rispetto, un'elevata portabilità e un design pieghevole che permette di trasportarlo facilmente anche in auto, questo monopattino è perfetto per muoversi riducendo al minimo le spese e salvaguardando l'ambiente.

