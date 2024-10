Windows: addio ai cavi per gestire i file del vostro smartphone Android

Microsoft sta integrando lo "storage Android" in Windows 11 e 10, consentendo agli utenti di accedere ai file del proprio smartphone direttamente dal File Explorer del PC, senza bisogno di alcuna connessione via cavo. L'aggiornamento è in fase di distribuzione graduale, con il roll-out iniziato nelle scorse ore.

Questa novità rappresenta un significativo passo in avanti nell'integrazione dei dispostivi Android su sistemi Windows, che ora godranno di una condivisione dei file più naturale e immediata. Gli utenti potranno visualizzare e gestire i file del proprio smartphone Android direttamente dal File Explorer del PC, semplificando notevolmente il trasferimento, e la conseguente gestione, dei contenuti tra i due sistemi operativi.

Gli utenti potranno gestire liberamente i file del telefono, visualizzarli e trasferirli tra PC e Android in maniera immediata.

La nuova funzionalità permetterà di vedere il nome del proprio smartphone Android nella barra laterale sinistra di File Explorer, sotto alla dicitura "Questo PC". Cliccando sul collegamento si accederà allo storage del dispositivo, come se fosse collegato via USB.

Tra le funzionalità aggiuntive, Microsoft ha implementato un Cestino nela sezione di File Explorer dedicata al telefono per una gestione più rapida dei file eliminati, che verranno comunque cancellati definitivamente dopo 30 giorni. Inoltre, sarà possibile utilizzare la funzione di ricerca di Windows nella taskbar per trovare file specifici sullo smartphone.

Per usufruire dell'integrazione dello "Storage Android", gli utenti dovranno soddisfare alcuni requisiti:

Avere l'ultima versione di Windows 11 o Windows 10

Aggiornare l'app Cross-Device Experience Host dal Microsoft Store

Utilizzare Android 11 o versioni successive

Avere l'app Link to Windows su Android aggiornata alla versione 1.24071 o successive

Verificare che lo smartphone sia collegato al PC nelle impostazioni di Windows

Questa integrazione rappresenta ulteriormente l'impegno di Microsoft verso una connessione sempre più naturale tra l'ecosistema di Windows e i dispositivi Android, provando a offrire agli utenti un'esperienza analoga a quella del celebre ecosistema Apple.