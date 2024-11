App Store è anticompetitivo, UE pronta a multare Apple

Apple si appresta ad affrontare la prima multa in base al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, come riportato da Bloomberg. La decisione preliminare che Apple ha violato il DMA è stata emessa a giugno.

Il Digital Markets Act (DMA) è una legislazione rivoluzionaria dell'Unione Europea, concepita per promuovere un ambiente di mercato digitale più equo e competitivo. Questa normativa mira a limitare il potere dei cosiddetti "gatekeepers", ossia le grandi piattaforme online che controllano l'accesso ai mercati digitali.

Storicamente, il concetto di regolamentare i giganti della tecnologia ha sempre suscitato un intenso dibattito. Il precursore del DMA può essere rintracciato nelle azioni antitrust di diversi Paesi, che hanno cercato di limitare il dominio di aziende come Microsoft nei primi anni 2000.

La decisione di regolare queste piattaforme è spesso risultata da una crescente preoccupazione che poche aziende potessero determinare le condizioni di mercato a loro favore, influenzando enormemente l'innovazione e la varietà delle scelte disponibili per i consumatori.

Secondo le fonti anonime citate dal Bloomberg, il gigante tecnologico non ha permesso agli sviluppatori di app di indirizzare gli utenti verso offerte più vantaggiose esterne all'App Store. Questa situazione potrebbe portare a una sanzione che, secondo quanto riportato a giugno dal Financial Times, potrebbe raggiungere il 5% del "fatturato mondiale giornaliero medio" di Apple, superando il miliardo di dollari.

La commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, che lascerà il suo ruolo a fine mese, potrebbe vedere l'imposizione della multa prima della sua partenza. Tuttavia, le decisioni finali restano in sospeso e potrebbero subire ritardi.

Apple ha tentato di conformarsi timidamente al DMA

In risposta alle normative, Apple ha presentato i suoi piani iniziali di conformità al DMA a gennaio, attuati con l'aggiornamento iOS 17.4 per gli iPhone a marzo, che includevano una riduzione significativa delle commissioni dell'App Store. Successivamente, hanno apportato ulteriori modifiche, tra cui la revisione dei requisiti dei marketplace di app e la modifica della struttura delle tariffe per le tecnologie di base, oltre all'introduzione della distribuzione web.

Ad agosto, Apple ha annunciato ulteriori modifiche, tra cui la schermata di scelta del browser, le app predefinite e la possibilità di eliminare alcune app nell'UE. Attualmente, iOS 18.2 è in fase di test beta e include ulteriori modifiche in risposta al DMA.

La Commissione Europea ha recentemente avviato una valutazione sulla sufficienza dell'interoperabilità offerta da iPad, dimostrando un continuo scrutinio sulle pratiche di Apple nel mercato. Nonostante ciò, Apple si è dichiarata più volte sicura che le sue modifiche siano in linea con il DMA, impegnandosi a collaborare con la Commissione Europea nelle indagini in corso.