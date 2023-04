Quante volte nella vita abbiamo pronunciato frasi come “dove ho messo le chiavi?”. Ebbene, grazie agli Apple AirTag non dovrete più preoccuparvi di aver perso oggetti importanti, bensì saprete sempre dove avete messo le vostre cose. Non possiamo quindi che consigliarvi questo accessorio indispensabile per tutti coloro che hanno un iPhone, oggi scontato a soli 28,00€ sul sito di Unieuro!

Potrete, dunque, risparmiare ben 11,00€ rispetto al prezzo di listino di 39,00€. Si tratta di un’offerta davvero ottima, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Gli Apple AirTag sono dei piccoli dischetti in metallo che vi permetteranno di localizzare qualsiasi oggetto a cui vengono accoppiati. Potrete, quindi, inserirli in un portafoglio o borsa, oppure utilizzarli come portachiavi, utilizzando poi l’app “Dov’è” presente nel vostro iPhone per sapere la posizione esatta del dispositivo e, di conseguenza, della cosa a cui lo avrete attaccato.

Dopo aver localizzato l’AirTag, potrete decidere di farlo suonare tramite l’altoparlante integrato, oppure chiedere a Siri di darvi una mano a raggiungerlo. L’assistente virtuale sfrutterà quindi l’innovativa tecnologia sviluppata da Cupertino per creare una rete globale con ogni dischetto attivo, permettendovi di creare un percorso per arrivare a destinazione anche a chilometri di distanza.

Grazie all’AirTag non perderete mai più oggetti importanti come mazzi di chiavi e portafogli e potrete godere dell’affidabilità dei prodotti Apple. Il dischetto funzionerà per oltre un anno con la stessa batteria, mentre resisterà a urti e cadute, garantendovi così la massima resistenza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

