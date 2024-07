Apple ammette di aver usato i video YouTube per allenare l'IA, ma solo a scopo di ricerca

Apple ha confermato che il suo modello di intelligenza artificiale OpenELM non viene utilizzato per alimentare alcuna funzionalità AI o di machine learning dell'azienda, inclusa Apple Intelligence. Questa dichiarazione arriva in seguito a un'indagine che aveva rivelato come Apple e altri giganti tech avessero utilizzato i sottotitoli di YouTube per addestrare i loro modelli AI.

Secondo quanto riferito da Apple a 9to5Mac, OpenELM è stato creato esclusivamente per scopi di ricerca, con l'obiettivo di contribuire alla comunità scientifica e far progredire lo sviluppo di modelli linguistici open source su larga scala.

OpenELM non alimenta alcuna funzionalità di Apple Intelligence

Il modello OpenELM è stato pubblicato come open source ed è ampiamente disponibile, anche sul sito web di Apple dedicato alla ricerca sul machine learning. L'azienda ha precisato che non ha intenzione di sviluppare nuove versioni di questo modello.

La conferma di Apple implica che il dataset dei "Sottotitoli YouTube", parte di una più ampia collezione chiamata "The Pile" creata dall'organizzazione no-profit EleutherAI, non viene impiegato per alimentare Apple Intelligence.

In passato, Apple aveva dichiarato che i modelli di Apple Intelligence erano stati addestrati su "dati con licenza, inclusi dati selezionati per migliorare funzionalità specifiche, nonché dati pubblicamente disponibili raccolti dal nostro web-crawler".

L'indagine iniziale aveva rivelato che aziende come Apple, Anthropic e NVIDIA avevano utilizzato il dataset dei sottotitoli YouTube, che includeva oltre 170.000 video di noti youtuber come MKBHD e Mr. Beast, per addestrare i loro modelli AI.