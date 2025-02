Apple compie un nuovo passo verso l'iPhone pieghevole

Apple si prepara a scegliere il fornitore dei display per il suo primo iPhone pieghevole, secondo quanto riportato dal noto leaker Yeux1122. La decisione sarebbe imminente, sulla base di informazioni provenienti dalla catena di fornitura dell'azienda.

Questo rappresenterebbe un passo importante verso la realizzazione del tanto atteso iPhone pieghevole, che Apple non ha mai confermato ufficialmente ma su cui circolano da tempo numerose indiscrezioni. La scelta del produttore dei display pieghevoli era finora uno degli ostacoli principali del progetto.

In precedenza, infatti, si era parlato di possibili cancellazioni proprio a causa delle difficoltà nel trovare uno schermo flessibile all'altezza degli standard qualitativi di Apple. Ora, secondo le fonti, alcuni fornitori si starebbero avvicinando ai requisiti richiesti dall'azienda di Cupertino, sia per il display pieghevole che per i meccanismi sottostanti.

Le voci su un iPhone pieghevole si rincorrono da tempo. A novembre era emerso che il dispositivo avesse superato la fase concettuale, entrando in quella di sviluppo concreto. Più di recente, si è parlato di un display principale da 7,6-7,9 pollici e di uno schermo esterno da 5,3-5,5 pollici, con un possibile lancio nel 2026.

Mentre Apple lavora al suo primo modello pieghevole, il mercato degli smartphone "foldable" ha visto l'arrivo di diversi dispositivi di fascia alta nell'ultimo anno, tra cui:

Google Pixel 9 Pro Fold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Inoltre i competitor stanno lavorando alacremente per cominciare a realizzare i primi Tri-Fold (smartphone con tre schermi pieghevoli), dopo l'enorme interessa di pubblico e critica riscontrato dallo HUAWEI Mate XT.

Resta da vedere quale design sceglierà Apple per il suo iPhone pieghevole, se a libro o a conchiglia. L'ingresso di Apple in questo segmento potrebbe dare nuovo slancio a un mercato che alcuni considerano stagnante, grazie alla capacità dell'azienda di definire nuovi standard rilasciando prodotti solo quando li ritengono "capaci di elevare realmente l'esperienza finale degli utenti".