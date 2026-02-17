Apple si prepara a rivoluzionare l'esperienza utente nell'app Podcast con l'introduzione di una funzionalità che consentirà il passaggio istantaneo tra riproduzione audio e video con un semplice tocco. La novità, emersa nella prima beta di iOS 26.4 rilasciata agli sviluppatori, unifica in un unico flusso contenuti che fino a oggi erano disponibili solo separatamente, richiedendo agli utenti di destreggiarsi manualmente tra feed diversi. Un cambiamento che pare ispirato direttamente dall'interfaccia di YouTube Music, dove il pulsante per commutare tra le modalità occupa esattamente la stessa posizione.

Fino a oggi, i creatori di podcast dovevano caricare versioni audio e video dello stesso episodio su feed distinti, costringendo gli ascoltatori a interrompere la riproduzione, cercare il feed alternativo e posizionarsi manualmente al punto giusto della timeline. Una soluzione tutt'altro che fluida che penalizzava l'esperienza d'ascolto. Con iOS 26.4, Apple implementa lo standard HTTP Live Streaming (HLS) per consolidare audio e video in un'unica trasmissione, consentendo transizioni senza soluzione di continuità tra le due modalità.

L'implementazione tecnica privilegia il video come formato predefinito per gli episodi che ne dispongono: all'avvio della riproduzione, il contenuto parte automaticamente con il video attivo. Gli utenti possono tuttavia disattivare il flusso video toccando il pulsante "Disattiva video" posizionato sopra i controlli di riproduzione, preservando la sincronizzazione con trascrizioni e capitoli generati automaticamente. La rotazione del dispositivo in modalità orizzontale attiva automaticamente la visualizzazione a schermo intero, mentre i contenuti video precedentemente caricati tramite feed RSS verranno migrati verso il nuovo sistema integrato basato su HLS.

Lo standard HTTP Live Streaming consente transizioni fluide tra audio e video preservando sincronizzazione con trascrizioni e capitoli automatici

Per i creatori di contenuti, l'adozione della nuova funzionalità richiederà l'utilizzo di fornitori di hosting di terze parti collegati all'account Podcast Connect, come specificato nella documentazione tecnica aggiornata da Apple. Il lancio procede gradualmente: attualmente solo un gruppo selezionato di podcaster ha accesso alla funzionalità, con un'espansione prevista per il rilascio della versione stabile di iOS 26.4 nella primavera 2026. L'aggiornamento porterà anche la possibilità di inserire annunci video dinamici, inclusi i posizionamenti letti direttamente dagli host.

L'implementazione attuale presenta tuttavia ancora diverse criticità. Come documentato dallo YouTuber Stephen Robles, le trascrizioni e i capitoli mostrano comportamenti anomali durante il passaggio tra le modalità, sintomo evidente che Apple necessita ancora di interventi prima di un rilascio su larga scala. Un problema non trascurabile per una funzionalità che punta a migliorare l'integrazione e la fluidità dell'esperienza utente.

Curiosamente, l'app Apple Music non beneficia ancora di questa innovazione, continuando a elencare tracce audio e video separatamente senza possibilità di passaggio diretto. Una scelta progettuale che evidenzia come Cupertino stia sperimentando approcci differenti per contenuti musicali e podcast, nonostante la natura simile delle esigenze utente.

L'aggiornamento iOS 26.4 rappresenta un tassello importante nell'evoluzione dell'ecosistema Apple, portando anche il redesign dell'app Music con creazione di playlist assistita da intelligenza artificiale e la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, attualmente limitata alle conversazioni tra utenti iPhone.