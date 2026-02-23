L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 e display Ultra Retina XDR è ora in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo modello nella versione da 1TB in colorazione Argento è disponibile a 1.546,40€ invece di 1.729€, permettendovi di risparmiare oltre 180€ su uno dei tablet più potenti sul mercato. Con uno sconto dell'11%, potete portarvi a casa il top di gamma Apple dotato di Apple Intelligence, fotocamere da 12MP e un'autonomia che dura tutto il giorno.

iPad Pro 11", chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e power user che necessitano di prestazioni eccezionali in mobilità. Con 1TB di archiviazione, questo dispositivo è perfetto per chi lavora con progetti complessi, video in 4K e applicazioni professionali che richiedono ampio spazio. Fotografi, videomaker, designer grafici e illustratori troveranno nel display Ultra Retina XDR e nella compatibilità con Apple Pencil Pro gli strumenti perfetti per dare vita alle proprie idee, mentre l'integrazione con Apple Intelligence semplificherà i vostri flussi di lavoro quotidiani. Grazie alla batteria che dura un'intera giornata e alla connettività Wi-Fi 6E ultrarapida, potrete lavorare ovunque senza compromessi sulla produttività.

Questo iPad Pro è particolarmente consigliato anche a studenti universitari e professionisti in mobilità che cercano un dispositivo capace di sostituire completamente un laptop. La combinazione con Magic Keyboard trasforma il tablet in una vera workstation portatile, mentre il supporto per schermi esterni e la porta Thunderbolt/USB 4 vi permetteranno di creare setup da ufficio completi quando necessario. Con uno sconto dell'11% che porta il prezzo a 1546,40€, state investendo in un ecosistema completo che soddisfa esigenze professionali avanzate: dalla videoconferenza con Inquadratura automatica al multitasking evoluto con Stage Manager, fino alla possibilità di elaborare progetti AR grazie allo scanner LiDAR integrato.

