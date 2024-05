Apple e Google finalmente d'accordo per la nostra sicurezza, arrivate le notifiche per il tracciamento indesiderato

Apple e Google hanno annunciato una collaborazione senza precedenti nel settore della tecnologia, progettando una nuova specifica di settore chiamata "Detecting Unwanted Location Trackers". Questo standard mira a fornire avvisi di tracker sconosciuti agli utenti di dispositivi iOS e Android, permettendo loro di identificare e gestire meglio la sicurezza dei loro dati di localizzazione.

La necessità di questa specifica deriva dal crescente utilizzo di tecnologie di tracciamento, come gli AirTag di Apple e altri tracker Bluetooth che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la privacy degli utenti. Tuttavia, con l'introduzione della specifica "Detecting Unwanted Location Trackers", ora c'è un vero supporto multipiattaforma per il rilevamento di dispositivi di tracciamento indesiderati.

L'obiettivo principale di questa iniziativa congiunta è quello di proteggere gli utenti da eventuali abusi dei localizzatori Bluetooth a basso costo, che sono stati utilizzati per scopi dannosi. Con la nuova specifica, tutti gli utenti iOS e Android riceveranno avvisi sui tracker sconosciuti, indipendentemente dal tipo di tracker Bluetooth utilizzato.

La collaborazione tra Apple e Google su questa specifica è iniziata oltre un anno fa, con l'annuncio nel maggio 2024 dell'intenzione di creare uno standard per il rilevamento dei tracker sconosciuti.

L'implementazione di questa specifica avviene in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento iOS 17.5 da parte di Apple, che integra il supporto per la funzionalità "Detecting Unwanted Location Trackers". Allo stesso modo, Google ha reso disponibili gli strumenti automaticamente sui dispositivi Android 6.0 o successivi. Inoltre, tra le altre novità, la diffusione della rete Trova il mio dispositivo per telefoni Android è finalmente disponibile anche in Italia.

Con questa nuova specifica, gli utenti possono ora prendere misure immediate per proteggere la loro privacy e la sicurezza dei loro dispositivi, consentendo loro di gestire meglio il tracciamento non autorizzato e di mantenere il controllo sui propri dati di localizzazione.