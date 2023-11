Apple, errore da 120.000 euro fa avere ad un utente 60 costosissimi iPhone

Apple è nota per la sua meticolosa precisione nella gestione degli ordini dei clienti, ma anche il gigante tecnologico a volte sbaglia. Un recente incidente condiviso dall'utente di TikTok @legends_gio ha fatto luce su un notevole errore nel processo di evasione degli ordini di Apple. Questa storia sorprendente non solo ha lasciato il cliente sbalordito, ma solleva anche domande su come un simile errore possa verificarsi in un'azienda high-tech come quella in oggetto.

@legends_gio, appassionato di tecnologia che ha condiviso la propria avventura sui social, ha ordinato quattro iPhone 15 Pro Max, uno con 1TB di memoria per uso personale e tre con 256GB di memoria per il suo team di lavoro. Quando il pacco è arrivato, conteneva l'iPhone da 1 TB previsto, ma c'è stato un colpo di scena: invece delle tre unità da 256 GB ordinate ha ricevuto tre scatole, ognuna contenente ben 20 iPhone 15 Pro Max, tutti con 1 TB di storage. In totale, gli sono stati inviati 60 iPhone.

Poiché ogni unità di iPhone 15 Pro Max da 1 TB ha un prezzo di 1.989 euro, la spedizione indesiderata è stata valutata circa 120.000 euro. Al contrario, il valore del suo ordine originale era di poco inferiore a 6.000 euro. Mentre molti potrebbero sognare una tale vincita, l'inaspettato tesoro di @legends_gio apre a un dilemma significativo. Tenere gli iPhone o restituirli?

Naturalmente, Apple dovrebbe richiedere la restituzione degli iPhone spediti per errore, poiché non sono stati pagati dal destinatario. Tuttavia, se @legends_gio decide di giocare la carta del "non è stato un errore mio", Apple ha anche la possibilità di bloccare da remoto i dispositivi, rendendoli inutilizzabili per la rivendita o l'uso personale.

L'incidente solleva la questione di come si sia potuto verificare un errore così colossale nel processo di evasione degli ordini di Apple. Si presume che un ordine così consistente, del valore di 120.000 euro, sia sottoposto a molteplici controlli prima della spedizione. Se tali controlli non erano già in atto, potrebbero esserlo ora.

Sebbene @legends_gio non sia responsabile di questo straordinario errore, resta da vedere come Apple gestirà la situazione. Indipendentemente dall'esito, questo incidente serve a ricordare che anche le aziende più meticolose possono occasionalmente commettere errori significativi.