L’estate è il momento ideale per rinnovare la propria tecnologia, e con gli HONOR Summer Sales l’opportunità diventa ancora più allettante. Fino al 24 luglio, HONOR propone offerte irripetibili su pacchetti multiprodotto, con sconti fino al 45% e flash sales ogni 4 giorni, pensati per garantire il massimo del valore. Non si tratta di semplici sconti sui singoli dispositivi, ma di combinazioni intelligenti di prodotti complementari, perfetti per chi desidera potenziare ogni aspetto della propria esperienza digitale, dalla produttività all’intrattenimento, passando per la creatività e la mobilità.

HONOR Summer Sales, perché approfittarne?

Uno dei pacchetti più interessanti è il Pacchetto 1, studiato per chi vuole portarsi a casa la tecnologia più avanzata nel campo dell’intelligenza artificiale. Include il nuovo HONOR 400 Pro, uno smartphone di ultima generazione ricco di funzionalità AI in grado di rivoluzionare l’interazione con il dispositivo, e il HONOR Pad V9, un tablet pensato per i creativi e i professionisti, dotato dell’innovativa Appunti AI che trasforma radicalmente la gestione delle idee e delle attività quotidiane. Il bundle si completa con le cuffie sportive HONOR Choice VZ Sport Mate Pro e un potente adattatore da 100W, per ricariche rapide ed efficienti. Tutto questo a 849,90€ invece di 1.559,60€, con un risparmio netto del 45%.

Per chi è alla ricerca di una soluzione più orientata alla multimedialità, il Pacchetto 2 rappresenta una scelta eccellente. Comprende HONOR 400 256GB, dotato di una fotocamera AI da 200 MP che ridefinisce l’esperienza fotografica, e l’HONOR Pad 9, con un ampio display FullView da 12,1 pollici e otto altoparlanti, perfetto per film, musica e gaming. Insieme a questi, troverete anche gli auricolari HONOR X7 lite, una cassa Bluetooth portatile e un adattatore da 66W, il tutto al prezzo di 649,90€ invece di 1.109,59€. Se avete bisogno di maggiore memoria, il Pacchetto 3 offre gli stessi prodotti ma con HONOR 400 512GB, disponibile a 699,90€ (anziché 1.159,59€).

Infine, il Pacchetto 4 è ideale per chi cerca un mix bilanciato tra performance e prezzo. Al suo interno trovate lo HONOR 400 Lite, smartphone dotato del rivoluzionario AI Camera Button, che permette di catturare ogni momento con rapidità e precisione. Abbinato al HONOR Pad X9a, con un display FullView da 11,5” a 120 Hz e risoluzione 2.5K, è perfetto per guardare contenuti in alta definizione o lavorare in mobilità. A completare il bundle ci sono ancora una volta gli auricolari HONOR X7 lite e l’adattatore da 66W. Il tutto a 349,90€, con uno sconto del 42% sul prezzo originale.