Apple furbetta? iPhone 15 diventa più longevo per un'iniziativa europea

Apple ha rivelato che i suoi ultimi modelli di iPhone, tra cui iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sono ora in grado di mantenere l'80% della loro capacità di batteria originale dopo ben 1.000 cicli. Questo aggiornamento raddoppia la stima precedente fornita dal gigante tecnologico nei suoi documenti di supporto, nei quali sosteneva l'80% di conservazione dopo soli 500 cicli. L'azienda sottolinea che questo miglioramento avviene senza la necessità di nuovi aggiornamenti hardware o software. Molto sospetto.

È interessante notare che questo annuncio si allinea opportunamente con le imminenti normative dell'Unione Europea che entreranno in vigore nel giugno 2025. I regolamenti dell'UE assegneranno gradi di efficienza energetica (da A a G) a smartphone e tablet in base a fattori quali la longevità della batteria, l'efficienza energetica, la resistenza alla polvere e all'acqua e la resistenza alle cadute accidentali. I criteri di longevità della batteria richiedono almeno 800 cicli di ricarica mantenendo l'80% della capacità originale, inducendo Apple a rivalutare la salute a lungo termine dei suoi dispositivi.

Il gigante tecnologico attribuisce questo significativo miglioramento della durata della batteria ai continui miglioramenti apportati ai componenti e alla gestione energetica di iOS. Mentre i modelli di iPhone più recenti beneficiano di questo miglioramento, Apple starebbe valutando se siano necessari aggiustamenti simili per i modelli di iPhone più vecchi, mantenendo per ora la stima esistente.

Per massimizzare la longevità della batteria, gli utenti dovrebbero inoltre evitare di caricare o esporre i dispositivi a temperature elevate e alla luce diretta del sole. Per coloro che conservano i vecchi iPhone per un periodo prolungato, Apple consiglia di lasciarli a metà della loro carica.

Inoltre, si prospetta un cambiamento notevole nelle impostazioni di iOS. Nell'imminente iOS 17.4, attualmente in fase di beta testing, Apple sposterà il conteggio dei cicli della batteria da Impostazioni > Generali > Informazioni a una posizione più intuitiva in Impostazioni > Batteria > Salute batteria.