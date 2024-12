iPhone 15 crolla di prezzo, risparmia 149€ sul gioiellino Apple!

Se siete alla ricerca di uno smartphone premium che unisca design raffinato e prestazioni al top, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta Amazon. Il nuovo iPhone 15 è disponibile a soli 731,99€, con un risparmio del 17% rispetto al prezzo consigliato di 879€, che permette quindi di portarsi a casa l'ex flagship della compagnia a un prezzo a dir poco ottimo.

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartphone Apple rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo completo e all'avanguardia. Con il suo display Super Retina XDR da 6,1" e la nuova Dynamic Island, offre un'esperienza visiva immersiva con una luminosità che raggiunge i 2000 nit all'aperto.

Il cuore pulsante è il potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni fluide in ogni situazione e gestisce in modo ottimale la nuova fotocamera principale da 48MP. Quest'ultima, insieme al teleobiettivo 2x, permette di catturare foto e video di qualità professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L'introduzione della porta USB-C rappresenta una svolta importante, permettendo una ricarica più veloce e universale. La batteria ottimizzata garantisce fino a 20 ore di riproduzione video, mentre la certificazione IP68 assicura resistenza ad acqua e polvere.

Disponibile a 731,99€, iPhone 15 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera il meglio della tecnologia mobile. La combinazione di design premium, fotocamera avanzata e prestazioni di alto livello lo rende un acquisto consigliato, specialmente a questo prezzo scontato!

