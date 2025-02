Qual è lo smartphone più venduto del 2024? Sì, avete probabilmente indovinato

A più di un anno dal suo lancio, l'iPhone 15 di Apple ha ufficialmente conquistato il titolo di smartphone più venduto del 2024, consolidando la posizione di Apple come leader indiscusso nel mercato della telefonia mobile. I dati di Counterpoint Research posizionano il flagship del 2023 di Apple in cima alla classifica, superando non solo i concorrenti Android, ma anche i più recenti dispositivi della serie iPhone 16.

Secondo il rapporto di Counterpoint Research, l'iPhone 15 ha dominato le vendite globali di smartphone nel 2024. A seguire, in seconda e terza posizione, si sono piazzati rispettivamente l'iPhone 15 Pro Max e l'iPhone 15 Pro. Un dato ancora più interessante è che, nonostante sia sul mercato da quasi due anni, l'iPhone 15 ha superato le performance della nuova serie iPhone 16 di Apple. L'iPhone 16 base non è nemmeno riuscito a entrare nella top 10, mentre l'iPhone 16 Pro si è classificato al nono posto e l'iPhone 16 Pro Max al quinto.

L'iPhone 16, pur vantando specifiche e hardware più potenti, come il nuovo pulsante Camera Control, sembra non aver convinto appieno i consumatori. È possibile che le nuove funzionalità non siano state sufficienti a giustificare l'acquisto rispetto al modello precedente. Tuttavia, con il passare del tempo, l'iPhone 16 potrebbe ancora avere la possibilità di scalare le classifiche del 2025.

Ad esempio, gli aggiornamenti software che introdurranno nuove funzionalità di intelligenza artificiale potrebbero aumentare la domanda per la serie iPhone 16. Apple non ha ancora rilasciato tutte le funzionalità di Apple Intelligence, ma prevede di implementarle gradualmente nel corso dell'anno, probabilmente fino al 2026.

Mentre gli iPhone di Apple hanno conquistato i primi tre posti nella classifica degli smartphone più venduti del 2024, anche Samsung ha diversi dispositivi nella top 10. Infatti, la lista sembra essere dominata esclusivamente da dispositivi Apple e Samsung. Tuttavia, lo smartphone Samsung che ha battuto l'iPhone 16 Pro Max non appartiene alla serie di punta Galaxy S24.

A sorprendere è la performance della serie budget-friendly Galaxy A di Samsung, che ha superato i modelli di punta dell'azienda. Il Galaxy A15 5G, il Galaxy A15 4G e il Galaxy A35 5G sono tra gli smartphone più venduti dell'anno. La combinazione di prezzo accessibile e supporto software esteso ha fatto sì che questi telefoni si distinguessero dalla concorrenza.

Detto questo, Counterpoint Research sottolinea che il Galaxy S24 Ultra ha fatto la storia come il primo smartphone della serie Galaxy S a entrare nella top 10 dal 2018. L'analista Harshit Rastogi suggerisce che le nuove funzionalità di intelligenza artificiale hanno contribuito alla sua crescita.

Resta da vedere se Apple riuscirà a mantenere questa posizione anche nel 2025. È interessante notare come gli smartphone budget di Samsung siano riusciti a entrare nella top 10 superando i loro fratelli di punta. Ciò suggerisce che, per quanto un hardware all'avanguardia sia apprezzato, il prezzo gioca ancora un ruolo fondamentale nelle decisioni di acquisto dei consumatori.