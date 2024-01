Apple ha perso, ai Watch sarà disattivato il saturimetro negli USA

Apple sta per rilasciare un aggiornamento per watchOS che gli consentirà negli Stati Uniti di disattivare la funzione Livelli O₂, l'app dedicata alla misurazione dell'ossigeno nel sangue direttamente dal polso. La mossa è legata a controversie brevettuali con l'azienda medica Masimo, la quale sostiene che Apple abbia implementato impropriamente la funzione.

Secondo quanto riferisce 9to5Mac, la disattivazione di Livelli O₂ consentirà a Apple di continuare a vendere Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 negli USA, in attesa della risoluzione delle dispute legali con Masimo. La International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti ha preso posizione a favore di Masimo, sostenendo le sue rivendicazioni brevettuali relative ai sensori utilizzati per la misurazione dell'ossigenazione del sangue.

Mark Gurman di Bloomberg rivela che Apple ha già spedito alcune unità di Watch con OS modificato nei suoi Apple Store, pronte per la commercializzazione. Tuttavia, Apple non ha ancora rimosso i riferimenti alla funzione Livelli O₂ dal suo sito statunitense.

Le vendite degli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 erano state temporaneamente sospese negli Stati Uniti durante il corso della disputa legale, ma successivamente sbloccate dopo un ricorso presentato da Apple.

La controversia risale a dieci anni fa, quando Apple e Masimo si incontrarono per discutere di una possibile collaborazione. Sebbene non fossero stati raggiunti accordi, Cupertino assunse alcuni dipendenti di Masimo, innescando una serie di dispute legali su tecnologie e know-how. La decisione dell'ITC è stata accolta positivamente da Masimo, che spera contribuirà a "ripristinare l'equità nel mercato" definendo le responsabilità di Apple.

Mentre Apple ha dichiarato di non essere in disaccordo con la decisione dell'ITC, la società puntava a una revisione completa da parte della Commissione. La situazione rimane tesa, e solo il tempo dirà come si risolveranno le complesse dinamiche tra le due aziende.