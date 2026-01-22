Avatar di Ospite Java Beast #102 0
ah sì perché dopo il fallimento della Humane Pin la gente moriva dalla voglia di avere un'altra spilla che ti registra tutto il giorno
Avatar di Ospite RPG Bow #549
20 milioni di unità alla partenza mi sembra un po' ottimista no?
