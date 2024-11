Apple Mail: con iOS 18.2 viene riprogettata radicalmente

Il nuovo aggiornamento iOS 18.2 introduce una radicale riprogettazione dell'app Mail di Apple, offrendo agli utenti iPhone (di cui potete trovare la nuova linea 16 Pro su Amazon) nuove funzionalità e un'interfaccia rinnovata. La modifica più evidente riguarda l'aspetto della casella di posta, che ora assomiglia maggiormente all'app Messaggi.

L'aggiornamento porta significativi cambiamenti nel funzionamento della posta in arrivo. Apple ha introdotto un sistema di categorizzazione automatica che suddivide i messaggi in quattro sezioni: Primario, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Questa nuova organizzazione mira a semplificare la gestione delle email, permettendo agli utenti di focalizzarsi sui messaggi più importanti.

Mail è una delle poche app per iPhone che storicamente non ha ricevuto molti aggiornamenti radicali.

Un'altra novità rilevante è l'introduzione delle foto dei contatti accanto alle email, rendendo l'interfaccia più visivamente accattivante e simile all'app Messaggi. Per le aziende, è ora possibile caricare il proprio logo come immagine del contatto, che verrà visualizzata non solo in Mail, ma anche nell'app Telefono e nell'interfaccia Apple Pay.

Apple ha previsto diverse opzioni di personalizzazione per adattare l'esperienza alle preferenze degli utenti. È possibile addestrare il sistema di categorizzazione spostando manualmente i messaggi nelle categorie desiderate. Inoltre, per chi preferisce la vecchia interfaccia, è disponibile una vista "All Mail" che mostra tutti i messaggi in un unico elenco, accessibile con uno swipe verso sinistra.

Gli utenti possono anche disabilitare completamente il sistema di categorie, tornando alla visualizzazione classica della casella di posta. Questa flessibilità permette di sfruttare le nuove funzionalità mantenendo la familiarità con l'interfaccia precedente.

Un'ulteriore novità è la "Digest view", che raggruppa i messaggi dello stesso mittente per una visualizzazione più compatta della casella di posta. Anche questa funzione può essere disattivata se non gradita.

L'aggiornamento di Mail in iOS 18.2 rappresenta un significativo passo in avanti per un'app fondamentale come quella della posta elettronica. La combinazione di nuove funzionalità e la possibilità di personalizzare l'esperienza dovrebbe soddisfare sia gli utenti in cerca di novità che quelli più abitudinari.

Con questo aggiornamento, Apple dimostra di voler modernizzare e migliorare l'esperienza di gestione delle email su iPhone. Resta da vedere se queste modifiche verranno estese anche alle versioni iPad e Mac dell'app Mail, per garantire coerenza su tutte le piattaforme Apple.