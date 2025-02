Apple non cede e rimuove la crittografia end-to-end negli UK

Apple ha sospeso il servizio di crittografia avanzata iCloud nel Regno Unito. La decisione è stata annunciata dall'azienda tramite una dichiarazione ufficiale, in cui si spiega che Advanced Data Protection (ADP) non sarà più disponibile per i nuovi utenti britannici e dovrà essere disattivata dagli utenti esistenti.

La mossa di Apple è una risposta alle pressioni del governo britannico, che chiedeva una "backdoor" per accedere ai dati crittografati degli utenti. Anziché compromettere la sicurezza globale del sistema, l'azienda ha preferito rimuovere completamente il servizio ADP nel paese.

Apple ha trovato il modo di allinearsi alla regolamentazione UK senza creare una backdoor.

Advanced Data Protection offre una crittografia end-to-end per i dati iCloud, rendendo impossibile per Apple stessa accedere alle informazioni degli utenti. Senza questa protezione, l'azienda può tecnicamente decrittare e fornire i dati su richiesta delle autorità.

Nella dichiarazione, Apple si dice "estremamente delusa" di dover rimuovere la tecnologia ADP nel Regno Unito, sottolineando l'importanza crescente della crittografia avanzata di fronte alle minacce alla privacy. L'azienda ribadisce il suo impegno a "offrire ai propri utenti il massimo livello di protezione per i loro dati personali" e la speranza di poter reintrodurre il servizio in futuro.

Gli utenti nel Regno Unito che hanno già attivato Advanced Data Protection riceveranno istruzioni su come disattivare la funzione. Apple non può farlo automaticamente poiché non ha accesso alle chiavi di crittografia.

È importante notare che alcune categorie di dati, come informazioni sanitarie, password e messaggi, continueranno ad essere protette da crittografia end-to-end anche nel Regno Unito. La rimozione di ADP riguarda principalmente backup di iCloud Drive, Foto, Note e altri servizi simili.

La decisione di Apple è legata all'Investigatory Powers Act (IPA) del Regno Unito, che include clausole di non divulgazione su richieste governative come le "technical capability notices". Questo impedisce ad Apple di confermare esplicitamente se ha ricevuto richieste dal governo britannico.

La rimozione di ADP permette ad Apple di evitare la creazione di una backdoor generale, che avrebbe potenzialmente compromesso la sicurezza di tutti gli utenti a livello globale. Le autorità britanniche potranno comunque richiedere l'accesso ai dati attraverso i canali ufficiali, con mandati specifici e giustificati.

La mossa di Apple ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni apprezzano il rifiuto dell'azienda di creare backdoor, mentre altri criticano la riduzione della privacy per gli utenti britannici.

Resta da vedere se altri paesi seguiranno l'esempio del Regno Unito, chiedendo limitazioni simili alla crittografia avanzata. La vicenda solleva importanti questioni sul bilanciamento tra sicurezza nazionale e privacy individuale nell'era digitale.