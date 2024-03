Convertire i dati in luce, la crittografia che non teme neanche i computer quantistici

La crittografia, fino ad oggi, si affida alla matematica per la sicurezza dei messaggi, da quelli scambiati su piattaforme come WhatsApp, fino ai dati governativi e militari. L'attuale sistema di cifratura, che elabora testi e dati trasformandoli in sequenze apparentemente senza senso, potrebbe però non essere in grado di affrontare le minacce del futuro. La complessità degli algoritmi usati, progettati in modo da richiedere millenni per essere decifrati, potrebbe non scoraggiare i computer quantistici una volta che saranno pienamente sviluppati.