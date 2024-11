Apple pensa a un nuovo "Vision" da collegare all'iPhone

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta valutando seriamente l'idea di sviluppare un dispositivo Apple Vision a costo ridotto che sfrutterebbe la potenza di calcolo dell'iPhone. Questo nuovo dispositivo sarebbe essenzialmente un visore che integra principalmente display e batteria.

Il concetto, già discusso in passato da Gurman, prevederebbe che gran parte delle funzionalità hardware del visore vengano spostate sull'iPhone. Questo prodotto si affiancherebbe ad altri simili già presenti sul mercato, come gli Xreal glasses, che proiettano i contenuti dell'iPhone attraverso i display degli occhiali.

Stamattina, Ming Chi-Kuo ha riferito di un ritardo nello sviluppo del visore Apple Vision più economico, previsto ora in un momento successivo al 2027. Di conseguenza, è probabile che il nuovo prodotto, concepito come accessorio dell'iPhone, possa anticiparne l'uscita.

"Questo rafforzerebbe il ruolo dell'iPhone come nucleo dell'ecosistema di prodotti di Apple", ha commentato Gurman.

Sfruttando la potenza dei chip A18 degli iPhone, e ovviamente dei chip futuri, questo accessorio non solo potrebbe integrarsi perfettamente con la tecnologia esistente, ma sarebbe anche più accessibile rispetto all'Apple Vision Pro, rendendolo un'aggiunta logica e attraente per il futuro prossimo degli utenti Apple.

Resta solo da vedere quanto il mercato sia pronto per un nuovo visore per la realtà mista, a seguito delle scarse vendite di Vision Pro dovute alla scarsa disponibilità a livello globale e al prezzo decisamente elevato per la maggior parte dei consumatori.