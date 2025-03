NAS vs Cloud Storage: quale conviene?

Quando si parla di spazio di archiviazione, la mente corre subito ai migliori SSD e hard disk, che sono le soluzioni più diffuse per la memorizzazione dei dati, incluse quelle portatili con gli hard disk da esterno. Tuttavia, al di là di queste opzioni, esistono altre soluzioni altrettanto valide ma con un funzionamento completamente diverso. Il riferimento è ai NAS e ai cloud storage, oggetto di questo approfondimento. Inizieremo con il capire cosa sono, per poi esaminare nel dettaglio ciascuna delle due soluzioni. Alla fine, trarremo una conclusione su quale dei due metodi risulti più conveniente e pratico, considerando sia l'aspetto economico che le esigenze quotidiane.

Cos'è un NAS?

Come detto, non possiamo procedere oltre se prima non si conosce cos'è un NAS e a chi serve oggi (se vi interessano i migliori NAS, è qui che dovete andare). Un NAS (Network Attached Storage) è un dispositivo di archiviazione di rete che permette di memorizzare e gestire i dati in modo centralizzato all'interno di una rete locale. A differenza degli hard disk e degli SSD da esterno, che si collegano direttamente a un singolo apparecchio, il NAS è connesso alla rete di casa o ufficio, permettendo a più dispositivi di accedere ai dati contemporaneamente, senza necessità di un computer principale.

Il NAS è composto da uno o più hard disk (i migliori potrebbero avere l'SSD) ospitati in un'apposita unità, e offre funzioni come la possibilità di configurare backup automatici, accedere ai dati da remoto tramite internet e persino configurare server multimediali per lo streaming di contenuti. Inoltre, alcuni modelli di NAS supportano funzioni aggiuntive come la gestione di file condivisi, la sincronizzazione dei dati tra più dispositivi e la protezione tramite RAID (Redundant Array of Independent Disks), che garantisce una maggiore sicurezza dei dati in caso di guasto di uno dei dischi.

Un NAS è dunque una soluzione di archiviazione molto più versatile rispetto a un semplice hard disk, poiché consente di centralizzare i dati e renderli accessibili a più utenti e dispositivi in modo semplice e sicuro. Se ciò vi ha già convinto ad acquistarne uno, qui spieghiamo come scegliere il NAS giusto per l'archiviazione personale.

Cos'è un cloud storage?

Il cloud storage, invece, è una soluzione di archiviazione online che consente di salvare i propri dati su server remoti accessibili tramite internet. A differenza di un NAS, che è fisicamente collocato all'interno della propria rete locale, il cloud storage permette di accedere ai dati da qualsiasi luogo, senza bisogno di una rete locale specifica, purché si abbia una connessione a internet. In pratica, i dati vengono archiviati su server gestiti da un provider di servizi, come Google Drive, Dropbox, iCloud o OneDrive, che si occupano della loro sicurezza, backup e gestione.

Una delle caratteristiche principali del cloud storage è la possibilità di accedere ai dati da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer) tramite un’applicazione dedicata o un browser web. Inoltre, molti servizi di cloud storage offrono una sincronizzazione automatica dei file, che permette di mantenere i dati sempre aggiornati su tutti i dispositivi collegati.

I principali vantaggi del cloud storage includono la facilità di accesso remoto, la protezione dei dati da eventuali danni hardware e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione senza preoccuparsi di gestire l'hardware fisico. Tuttavia, uno degli svantaggi principali è che la velocità di accesso ai dati dipende dalla connessione internet e che i servizi più avanzati spesso richiedono un abbonamento a pagamento.

Quale offre maggior spazio di archiviazione?

Se si confrontano NAS e cloud storage soltanto sullo spazio di archiviazione, il cloud storage offre una maggiore flessibilità, poiché diversi provider di servizi offrono piani con capacità di archiviazione quasi illimitate o comunque con quantità di spazio enormi che possono essere ampliati pagando una somma aggiuntiva. I piani gratuiti, sebbene utili, tendono a offrire solo pochi gigabyte di spazio, ma quelli a pagamento sono decisamente più generosi, con offerte che spaziano da decine a centinaia di terabyte.

D'altro canto, il NAS dipende dalla capacità degli hard disk o SSD installati al suo interno, il che significa che lo spazio di archiviazione è fisso a meno che non si aggiungano ulteriori unità di memoria (qui trovate i migliori hard disk per NAS). Alcuni NAS consentono l'espansione degli spazi tramite l'aggiunta di altri dischi, ma c'è comunque un limite fisico legato alla capacità del dispositivo stesso. In termini di spazio, quindi, un NAS è perfetto per coloro che desiderano avere il controllo fisico dei dati e che non necessitano di capacità esagerate o scalabilità continua.

Quale conviene in termini economici?

Passando alla parte economica, l'investimento iniziale per un NAS è più elevato rispetto a quello di un abbonamento a un servizio di cloud storage. Un NAS richiede l'acquisto del prodotto stesso, oltre agli hard disk o SSD necessari per lo spazio di archiviazione. Tuttavia, una volta sostenuto il costo iniziale, non ci sono canoni mensili da pagare, rendendolo una soluzione più conveniente nel lungo periodo per chi ha bisogno di molto spazio e non vuole sottoscrivere abbonamenti ricorrenti.

D'altra parte, il cloud storage prevede solitamente un modello di pagamento basato su abbonamenti mensili o annuali. I piani gratuiti offrono uno spazio limitato (di solito tra 5 e 15 GB), mentre quelli a pagamento variano a seconda della capacità di archiviazione offerta. Sebbene l'abbonamento possa sembrare inizialmente più economico rispetto all'acquisto di un NAS, nel tempo i costi si accumulano, e a lungo termine un NAS potrebbe risultare più conveniente per chi necessita di molto spazio.

NAS e cloud storage: qual è il più sicuro?

Il NAS garantisce un elevato livello di sicurezza per i dati, poiché i file sono archiviati in locale, sotto il pieno controllo dell'utente. Questo significa che non ci sono rischi legati alla violazione dei server di terze parti o alla perdita di dati dovuta a decisioni del provider (come la chiusura del servizio o l'eliminazione di account inattivi). Inoltre, molti NAS offrono protezioni come:

Sistemi RAID che prevengono la perdita di dati in caso di guasto di un hard disk.

che prevengono la perdita di dati in caso di guasto di un hard disk. Crittografia dei file per proteggere i dati da accessi non autorizzati.

per proteggere i dati da accessi non autorizzati. Firewall e accesso controllato che limitano gli utenti connessi al dispositivo.

Tuttavia, la sicurezza di un NAS dipende completamente dalla manutenzione dell'utente. Se non si implementano aggiornamenti regolari e misure di protezione adeguate, il NAS può essere vulnerabile agli attacchi informatici, come ransomware o accessi non autorizzati. Inoltre, essendo un dispositivo fisico, è esposto a rischi come danni hardware o furti, quindi è importante avere un sistema di backup separato.

Il cloud storage, invece, si affida alla sicurezza dei provider di servizi, che generalmente implementano ottime misure di protezione, tra cui:

Backup automatici e ridondanza dei dati per evitare perdite accidentali.

per evitare perdite accidentali. Crittografia end-to-end che protegge i file durante la trasmissione e l'archiviazione.

che protegge i file durante la trasmissione e l'archiviazione. Autenticazione a due fattori (2FA) che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all'accesso.

Il principale rischio legato al cloud storage è la dipendenza dal provider. Se l’azienda subisce una violazione dei dati, i file dell’utente potrebbero essere compromessi. Inoltre, le condizioni d'uso dei servizi cloud potrebbero limitare la privacy degli utenti, poiché alcuni provider potrebbero accedere ai dati per scopi pubblicitari o di analisi.

NAS e cloud storage più consigliati

Concludiamo con una selezione di soluzioni affidabili per chi desidera adottare un sistema di archiviazione efficiente. Per il cloud storage, servizi come Internxt, NordLocker e pCloud si distinguono tra le migliori alternative disponibili. Se invece cercate un NAS, trovate di seguito una lista di modelli consigliati per le vostre esigenze.