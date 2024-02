La nuova Siri su iPhone 16 vi sentirà molto meglio grazie a questa novità

La linea iPhone 16 di Apple, attesa in autunno con una possibile finestra di lancio a settembre per tutte e quattro le varianti (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max), includeranno nuovi e potenziati microfoni.

Questo upgrade è finalizzato a migliorare l'interazione degli utenti con Siri, l'assistente digitale di Apple. Le notizie più recenti, difatti, confermano le precedenti speculazioni, evidenziando un importante miglioramento in arrivo.

Mentre il display e le fotocamere sono spesso le caratteristiche principali dell'iPhone, questa volta l'attenzione è rivolta a un componente spesso trascurato: i microfoni.

Secondo quanto riportato dall'analista Jeff Pu, come citato da MacRumors, Apple prevede di potenziare i microfoni nei nuovi modelli per migliorare la capacità di riconoscere e rispondere ai comandi e alle richieste dirette a Siri.

La motivazione dietro questo aggiornamento è chiara: Apple sta lavorando a importanti miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) per Siri e vuole garantire che l'assistente digitale sia dotato degli strumenti migliori possibili.

Si prevede che i microfoni migliorati rendano più agevole per Siri comprendere i comandi vocali, conferendogli un vantaggio nell'applicare la tecnologia IA per interpretare le parole pronunciate.

Le voci su significativi progressi nell'IA per iPhone e altri dispositivi nel 2024 erano già circolate, e questo passo rappresenta un esempio tangibile di tale impegno. Consapevole del fatto che Siri è stata superata dai concorrenti, come il ChatGPT di Open AI, o Gemini di Google, il CEO di Apple, Tim Cook, aveva anticipato il focus dell'azienda sulla tecnologia IA generativa. Ha promesso di condividere ulteriori dettagli più avanti nell'anno.

In un contesto di crescente concorrenza nel campo dell'IA, Apple mira a riconquistare una posizione di leadership negli assistenti digitali attivati vocalmente.

L'integrazione di microfoni avanzati nella linea iPhone 16 sottolinea l'impegno di Apple nel potenziare le capacità di Siri e nel rimanere all'avanguardia delle innovazioni guidate dall'IA.

Gli utenti possono pertanto attendersi un'interazione più fluida e reattiva con Siri, sfruttando i microfoni potenziati nei prossimi modelli di iPhone.