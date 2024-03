iOS 17.4 fa diventare Siri poliglotta, permettendogli di leggere in oltre 22 lingue

Lo scorso 5 marzo, Apple ha pubblicato iOS 17.4, un aggiornamento che ha portato una serie di correzioni di bug e nuove funzionalità per gli utenti di iPhone.

Tra queste, spicca la possibilità di Siri di leggere i messaggi in lingue diverse dall'inglese, un'opzione che potrebbe rivelarsi estremamente utile per un'ampia gamma di persone.

iOS 17.4, oltre alle correzioni di bug, ha anche introdotto ulteriori opzioni di protezione per i dispositivi rubati e l'apertura in Europa agli AppStore di terze parti.

La capacità di Siri di comprendere, e leggere, messaggi in varie lingue, rende l'assistente digitale ancora più versatile e funzionale, soprattutto per chi ha a che fare costantemente con numerose lingue.

Secondo uno studio pubblicato nel 2008 nel Journal of Neurolinguistics, più della metà della popolazione mondiale è considerata bilingue, e questa percentuale continua ad aumentare con le migrazioni internazionali annuali.

Questo rende estremamente rilevante la capacità di Siri di comprendere e leggere molteplici lingue, facilitando la comunicazione per un numero sempre maggiore di persone.

Apple ha implementato questa nuova funzionalità consentendo a Siri di leggere i messaggi in ben 22 lingue, e dialetti, diversi (compreso l'Italiano); per abilitare questa nuova funzione, basterà seguire una serie di semplici passaggi.

Per abilitare Siri a leggere i messaggi in altre lingue, gli utenti devono aprire le Impostazioni, toccare Siri e Ricerca, quindi selezionare l'opzione: Messaggi con Siri.

Da qui, è possibile aggiungere una nuova lingua sotto la dicitura "Leggi i Messaggi" e selezionare la lingua desiderata. Una volta selezionata la lingua, l'iPhone inizierà automaticamente a scaricarla, consentendo a Siri di leggere i messaggi in quella lingua specifica.

È importante notare che, nonostante Siri possa leggere i messaggi in molteplici lingue, risponderà sempre nella lingua principale impostata sul telefono. Tuttavia, questa funzionalità offre un nuovo livello di flessibilità, oltre che rivelarsi utile per gli utenti che nella loro quotidianità hanno a che fare con diverse lingue, consentendo loro di comunicare più facilmente e in modo più naturale.

Con iOS 17.4, Apple ha introdotto una serie di funzionalità, apparentemente meno stravolgenti, che hanno migliorato notevolmente la "quality of life" degli utenti. Questa nuova capacità di Siri di leggere i messaggi in diverse lingue rappresenta solo uno dei tanti miglioramenti inclusi nell'aggiornamento, che si rivelerà sicuramente utile per molti utenti in tutto il mondo.