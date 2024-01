Apple Vision Pro: data di uscita e preordini annunciati ufficialmente

Apple ha ufficialmente annunciato la data di lancio del suo atteso headset per la realtà aumentata, l'Apple Vision Pro. Fissata per il 2 febbraio negli Stati Uniti, con i preordini che inizieranno il prossimo 19 gennaio.

Dopo un debutto alla Worldwide Developer Conference lo scorso giugno, la compagnia aveva inizialmente previsto il rilascio all'inizio del 2024, senza specificare però una data precisa.

Ora, a meno di un mese dal lancio, Apple ha condiviso ulteriori dettagli sul dispositivo, inclusi i pacchetti di configurazione, gli accessori e il prezzo di listino.

L'Apple Vision Pro sarà disponibile, al momento del lancio, con due tipi di fasce per il capo: la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop. Ogni confezione includerà un cavo di ricarica USB-C, un adattatore di alimentazione USB-C, una batteria, un panno per la pulizia, una cover per il display frontale e i cuscinetti per la guarnizione.

Il modello base del Vision Pro, l'unico annunciato al momento, avrà una memoria di 256 GB e includerà la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop, una guarnizione leggera con i due cuscinetti corrispondenti, una cover per il vetro frontare dell'Apple Vision Pro, un panno per la pulizia, batteria, cavo di ricarica USB-C e un adattatore di alimentazione USB-C.

L'headset sarà dotato di uno schermo 4K per ciascun occhio e supporterà la transizione tra realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) tramite la Digital Crown, già nota ai possessori di Apple Watch e Airpods Max, posizionata sul lato.

Il dispositivo sarà alimentato da due chip, il chip M2 di Apple e il nuovo chip R1 dedicato al processamento dei dati provenienti dai sensori integrati, dalle telecamere e dai microfoni.

Una caratteristica interessante è la possibilità di navigare nell'interfaccia senza l'uso di un controller, grazie al supporto della nuova tecnologia per il tracciamento degli occhi, della testa e delle mani.

Inizialmente, l'Apple Vision Pro sarà lanciato solo negli Stati Uniti, ma la compagnia ha piani per espandere la sua disponibilità ad altre regioni nel prossimo futuro.

Il prezzo annunciato per l'headset è di 3.499 dollari, mentre le lenti correttive opzionali Zeiss avranno un costo aggiuntivo di 99 dollari per quelle da lettura e 149 dollari per le lenti correttive.

Ora resta solo da vedere se l'Apple Vision Pro riuscirà a conquistare gli utenti, considerando l'investimento significativo richiesto da questo nuovo tipo di dispositivo.