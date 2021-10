Apple Watch 8: un nuovo sensore per oltre 3 milioni e mezzo di italiani

Apple Watch 8 aggiungerà un nuovo sensore al suo parco. Il prossimo smartwatch di Apple sarà la vera nuova generazione, andando a surclassare l’attuale modello che non ha soddisfatto le aspettative.

A fine 2022 sarà implementato un metodo reale e preciso per analizzare il livello di glucosio del sangue, andando a rendere disponibile una misurazione autentica che potrebbe alleviare la vita di oltre 3 milioni e mezzo di italiani. Questo il numero degli attuali diabetici nel nostro paese secondo l’ISTAT.

In effetti di rumors sul fatto che Apple Watch 7 fosse il candidato ideale per ospitare questo nuovo sensore ce n’erano stati ma, purtroppo, non è stato possibile renderlo affidabile come gli standard Apple dettano.

Digitimes questa volta argomenta la questione con nuovi documenti, asserendo come Apple abbia già avviato la richiesta ad Ennostar e Taiwan Asia Semiconductor per accaparrarsi una fornitura di sensori ad infrarossi ad onda corta, che vengono usati proprio sui dispositivi sanitari.

Dopo gli utilissimi sensori legati alla rilevazione dell’ossigenazione del sangue, dell’elettrocardiogramma a singolo canale e del sensore del battito cardiaco, quello che rileverà il livello del glucosio nel sangue sarà incredibilmente utile soprattutto alle persone che devono rilevarlo con i metodi tradizionali.

Pensate invece alla possibilità di essere controllati 24 ore su 24, di avere una misurazione puntuale e di essere avvisati direttamente dall’orologio se qualcosa non va. Sicuramente una manna dal cielo per chi ha questo tipo di disagio.

Non solo Apple. Siamo a conoscenza di come anche Samsung stia trovando il metodo migliore per implementare tale tecnologia nei suoi wearable. Sicuramente non si farà trovare impreparata e farà in modo di allinearsi qualora Apple Watch 8 avrà in dote questa innovativa funzionalità.