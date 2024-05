WWDC 2024: quando sarà e come seguire la conferenza Apple

Apple ha annunciato le date della Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2024. La WWDC 2024 durerà dal 10 al 14 giugno 2024, ma la giornata più attesa è la prima, quando si terrà il keynote di apertura dedicato alle principali novità di Apple e potrebbe essere mostrato il video della 'State of the Union', una sorta di recap di tutti i traguardi raggiunti da Apple negli ultimi 12 mesi.

Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire come seguire l’edizione del 2024 della Apple WWDC e quali novità possiamo attenderci durante il keynote d’apertura.

Che cos'è la WWDC?

L'Apple WorldWide Developers Conference (WWDC) è una conferenza che si tiene ogni anno in California, presso l'Apple Park di Cupertino. Sebbene l'evento venga aperto ogni anno con un keynote rivolto al grande pubblico, la WWDC 2024 si distingue da tutte le altre conferenze di Apple perché è riservata soprattutto ai programmatori.

Durante le diverse giornate gli sviluppatori possono provare con mano le nuove versioni dei software di Apple, accedendo anche a laboratori e workshop. È molto utile anche per la stessa Apple, che può ricevere i feedback degli insider dell'industria.

Apple ha già annunciato che questa edizione della WWDC includerà anche diverse sessioni informative, laboratori e lounge digitali in cui interagire con gli ospiti. Molte delle sessioni saranno localizzate in diverse lingue, in modo da consentire una partecipazione globale.

Sebbene Apple in passato abbia utilizzato la conferenza per mostrare anche alcuni nuovi prodotti hardware, ricordiamo Apple Vision Pro lo scorso anno, il keynote di apertura normalmente è specificatamente dedicato alle novità software. Durante la presentazione Apple può mostrare per la prima volta al pubblico le nuove versioni di macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e visionOS.

Una parte delle iniziative della WWDC sono rivolte agli studenti. Ad esempio anche durante questa edizione Apple ha organizzato una Swift Challenge, un contest di programmazione con in palio alcuni gadget esclusivi brandizzati con il logo della mela morsicata. Possono partecipare anche gli studenti dell'Unione Europea, a patto di essere iscritti ad una scuola secondaria o ad un corso universitario con un curriculum dedicato alle materie scientifiche.

Dove e quando si terrà la WWDC 2024, come seguire la diretta

La WWDC 2024 si terrà come di consueto all'Apple Park in presenza, anche se per la maggior parte degli interessati sarà un evento da seguire principalmente online. La Worldwide Developers Conference di quest'anno si terrà dal 10 al 14 giugno. Il keynote di apertura è atteso per le 19:00 italiane di lunedì 10 giugno.

Potrete seguire il keynote della WWDC 2024 comodamente da casa. Apple trasmetterà la conferenza in diretta streaming sul suo sito ufficiale, Apple.com, sull'Apple Developer app, sul portale Apple Developer e anche su Apple TV e YouTube. Insomma, avete l'imbarazzo della scelta. Vi lasciamo al keynote dello scorso anno per fare un ripasso di quanto annunciato:

Cosa verrà presentato alla WWDC 2024?

La WWDC promette una pletora di annunci che comprendono aggiornamenti software per i dispositivi esistenti e forse anche il lancio di nuovi prodotti. In primis c'è grande attesa per i nuovi sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 e anche visionOS 2. Ecco un'anticipazione di ciò che possiamo aspettarci da Apple quest'anno.

iOS 18

Senza dubbio una delle rivelazioni più attese alla WWDC 2024 è iOS 18, destinato a rivoluzionare l'esperienza d'uso per milioni di possessori di iPhone in tutto il mondo. Le speculazioni accennano a rivoluzionarie funzionalità specifiche per l'intelligenza artificiale, tra cui un miglioramento per Siri e per le app di produttività come Pages, Numbers e Keynote. Inoltre, le indiscrezioni suggeriscono l'integrazione del supporto RCS, che promette un'esperienza di comunicazione arricchita per gli utenti iOS.

iPadOS 18

Con gli iPad che si sono ritagliati una nicchia come strumenti di produttività versatili, si prevede che iPadOS 18 si allinei con le funzionalità di iOS 18, soddisfacendo al contempo le esigenze uniche dell'interfaccia a schermo più grande. Sebbene storicamente gli aggiornamenti di iPadOS abbiano seguito da vicino i rilasci di iOS, Apple potrebbe sorprendere gli utenti con una strategia di rollout scaglionato, come già visto nelle precedenti iterazioni.

macOS 15

Seguendo le orme di macOS Sonoma, l'imminente macOS 15 è pronto a elevare l'esperienza degli utenti con la sua suite di nuove funzionalità e miglioramenti. Sebbene il nome ufficiale rimanga un mistero, abbondano le speculazioni su potenziali moniker come macOS Rincon o Skyline.

visionOS 2

Con il recente debutto di Vision Pro, l'incursione di Apple nella realtà aumentata, la WWDC 2024 è pronta a svelare una serie di nuove caratteristiche software pensate per migliorare le funzionalità del dispositivo. Ci si aspettano annunci su app innovative e sviluppi di software di terze parti, per consolidare ulteriormente la posizione di Vision Pro come pioniere della tecnologia AR/XR.

watchOS 11

Anche se forse non fa notizia come gli aggiornamenti di iOS o macOS, watchOS 11 è importante per gli sfegatati fan di Apple Watch di tutto il mondo. Prevista per concentrarsi sulle funzioni di salute e fitness, l'ultima iterazione di watchOS promette di aumentare ulteriormente l'utilità e il fascino dello smartwatch.

tvOS 18 e HomePod software version 18

Sebbene i dettagli relativi a tvOS 18 siano ancora scarsi, si prevede che Apple introduca miglioramenti incrementali alla sua piattaforma Apple TV. Allo stesso modo, sono previsti aggiornamenti del software di HomePod e HomePod mini, che si basano sulle funzionalità delle precedenti iterazioni e che potrebbero suggerire sviluppi significativi nell'ecosistema smart home di Apple.

Aggiornamenti dedicati agli sviluppatori

Oltre ai software rivolti ai consumatori, la WWDC solitamente prevede aggiornamenti degli strumenti dedicati agli sviluppatori, come Swift, Xcode e TestFlight, che consentono ai creatori di realizzare applicazioni all'avanguardia per l'ecosistema Apple.

Mac Pro

Uno dei momenti più importanti di alcuni dei precedenti eventi WWDC è stata la presentazione di nuovi modelli di Mac Pro, e quest'anno sembra non fare eccezione. Secondo alcune indiscrezioni, il Mac Pro sta per ricevere un aggiornamento significativo sotto forma di processore M3 Ultra. Questo chip promette di offrire prestazioni senza precedenti, soddisfacendo le esigenze degli utenti professionali.

Mac Studio

In concomitanza con l'aggiornamento del Mac Pro, gli insider prevedono un rinnovamento della linea Mac Studio. Con l'introduzione del processore M3 Ultra, il Mac Studio è destinato a raggiungere nuovi livelli di potenza di elaborazione ed efficienza. Inoltre, si vocifera la possibilità di una variante Max, che amplierà ulteriormente le opzioni per i professionisti creativi e gli utenti più esigenti.

iMac Pro

I fan dell'iconico iMac Pro hanno motivo di essere eccitati. Si sta speculando sul fatto che Apple potrebbe resuscitare la linea iMac Pro con l'introduzione delle configurazioni M3 Pro e potenzialmente M3 Max. Anche se i dettagli concreti sono ancora scarsi, la prospettiva di un iMac Pro rinnovato che risponda alle esigenze degli utenti professionali è senza dubbio allettante.

Mentre cresce l'attesa per la WWDC 2024, gli appassionati di tecnologia e i fan del marchio attendono con ansia la grande presentazione di Apple. Con la promessa di aggiornamenti software rivoluzionari e forse qualche asso nella manica, la conferenza annuale degli sviluppatori di Apple rimane uno dei momenti clou del calendario tecnologico. Continuate a seguirci per una copertura completa e un'analisi approfondita delle novità della WWDC 2024.