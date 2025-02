Aptoide sbarca su iOS, ecco come installarlo

Aptoide, lo store alternativo già famoso su Android, sbarca ufficialmente su iOS in Italia e in tutta l'Unione Europea. L'app era disponibile già dallo scorso giugno per un numero limitato di utenti, con una coda di accessi di circa 20.000 persone; da oggi è invece disponibile per tutti e può facilmente essere installata.

Il CEO Paulo Trezentos ha dichiarato: "Questo lancio segna una tappa importante nella distribuzione di giochi per iOS e l'impegno di Aptoide per un ecosistema di distribuzione aperto e senza restrizioni".

Diverse le funzionalità disponibili, ma la più interessante è sicuramente App Versions, che consente agli utenti di installare versioni precedenti dell'app. Lo store offre anche un sistema di pagamenti in-app alternativo per iOS, che permette di ricevere dei bonus se si effettuano acquisti in determinate applicazioni e giochi.

Attualmente lo store non è popolato da molte app, ma gli sviluppatori promettono che ne arriveranno sempre di più nel corso delle prossime settimane. Al momento si possono scaricare praticamente solo giochi, molti dei quali disponibili anche sull'App Store di Apple; l'unica app disponibile è Brilliantcrypto, che però sembra anch'essa un gioco.

Come installare Aptoide sul proprio iPhone

Per installare Aptoide, non dovrete far altro che recarvi su questa pagina dal vostro iPhone o iPad, usando il browser Safari. Cliccate su "Installa Aptoide" e vi si aprirà una nuova schermata, con le istruzioni da seguire.

Cliccate nuovamente su Installa, quindi su "OK" nella finestra pop-up che si aprirà. Ora recatevi nelle Impostazioni di iPhone e dovreste vedere, appena sotto il vostro nome, la voce "autorizza marketplace da Aptoide S.A.". Cliccateci e date le autorizzazioni necessarie, dopodiché tornate alla pagina web di Safari e cliccate nuovamente su "installa Aptoide". Date conferma e, una volta fatto, vi ritroverete l'app store sulla schermata Home del vostro iPhone o iPad, come accade per qualsiasi altra applicazione.