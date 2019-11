Black Friday Geekbuying, sconti fino al 60% su auricolari, altoparlanti e accessori di ogni tipo

In questo mare di offerte e promozioni che si stanno affollando per la settimana del Black Friday, abbiamo pensato di proporvi oggi anche le offerte di Geekbuying, popolare rivenditore online, specializzato in tecnologia e gadget tecnologici, che propone in promozione tanti prodotti audio quali speaker bluetooth, altorparlanti e auricolari.

I prodotti sono numerosi e tra questi non mancano le proposte Xiaomi, anche se le promozioni più interessanti sono sui brand emergenti Tronsmart e Mifo, la cui proposta si estende anche ad altre tipologie di prodotti, come ad esempio i proiettori. Vi segnaliamo, inoltre, che sul portale sono disponibili anche alcuni codici sconto (per ora due, ma ne arriveranno presto altri), con cui ottenere un altro piccolo decurtamento di prezzo a patto di raggiungere una spesa di una certa soglia. Per la precisione:

3 dollari di sconto per una spesa superiore ai 15 dollari: codice da utilizzare GKB1903BF

5 dollari di sconto per una spesa superiore ai 30 dollari: codice da utilizzare GKB1905BF

Per utilizzare questi codici vi basterà semplicemente copiarli e incollarli al momento del pagamento, a patto ovviamente che abbiate raggiunto la soglia di spesa prevista. Al contrario, infatti, non riceverete nessuno sconto.

Ciò detto, come da consuetudine, abbiamo stilato per voi una lista con quelli che sono, a nostro giudizio, gli sconti più interessanti di questa tornata di sconti (tornata che sarà solo la prima e vi invitiamo, pertanto, a tenere d'occhio questa pagina per i prossimi aggiornamenti!).

N.B. i prezzi espressi dal portale sono in dollari. In alto a destra è possibile selezionare sia la lingua di acquisto che la valuta, così da ottenere i prezzi in euro. Alcune offerte, tuttavia, possono restare espresse in dollari e, pertanto, vi invitiamo a porgere la giusta attenzione al prezzo prima del’acquisto. Nel nostro articolo i prezzi sono espressi in euro secondo il cambio del portale.

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

