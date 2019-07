Black Shark 5G in arrivo nel 2020?

Anche Black Shark, divisione di smartphone da gaming di Xiaomi, sembra interessata a far parte della partita 5G.

Wu Shimin, fondatore e CEO di Black Shark, società del gruppo Xiaomi produttrice di smartphone da gaming, ha recentemente annunciato che la sua azienda ha sviluppato un prototipo di dispositivo 5G il cui lancio avverrà nella prima metà del 2020.

Questo smartphone a meno di imprevisti sarà il quarto della serie Black Shark e seguirà il 2 Pro che verrà presentato in Cina il 30 Luglio. Quest’ultimo monterà l’innovativo processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus progettato proprio per gli smartphone da gaming, secondo quanto detto dal presidente è stata proprio l’uscita di questo chipset che ha spinto l’azienda a rilasciare una nuova variante del Black Shark 2 uscito solo qualche mese fa.

La scelta è stata sicuramente presa anche per contrastare il Rog Phone 2 di ASUS, presentato oggi con lo stesso processore.