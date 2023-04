Da quando i produttori di smartphone hanno iniziato a rimuovere i connettori per i jack audio dai propri dispositivi top di gamma, gli auricolari Bluetooth hanno iniziato a diffondersi sempre di più. Ad oggi sono in numero crescente i nuovi dispositivi che arrivano in commercio privi di questo ingresso per il collegamento delle classiche cuffie con connettore da 3,5mm.

Con la diffusione dei nuovi standard Bluetooth, la velocità di trasferimento dati e la qualità del segnale è migliorata notevolmente negli anni, rendendo ad oggi questo tipo di dispositivi molto affidabile vista la solidità dell’architettura. Un recente studio ha dimostrato che questi dispositivi, oltre a essere sempre più diffusi, risultano essere anche più affidabili e duraturi.

Molti utenti però si sono spesso trovati a dover avere a che fare con una serie di difficoltà di vario genere, relative soprattutto ad una scarsa qualità audio o all’interruzioni del flusso sonoro dovuto a interferenze di varia natura. Le cause dei disturbi, possono essere molteplici.

La causa principale solitamente è data dalla presenza di dispositivi che si sovrappongono sulla frequenza wireless a 2,4GHz. Questo tipo di interferenza può causare scatti durante l’ascolto o addirittura la presenza di un segnale audio disturbato. Ad interferire maggiormente di solito sono anche pannelli metallici, persone o muri che si interpongono tra i dispositivi connessi che trasmettono il segnale.

Alcuni dispositivi Bluetooth permettono di impostare una priorità maggiore alla stabilità piuttosto che alla qualità e, in questo modo, tramite una serie di meccanismi vanno ad ammortizzare il problema li dove si presenta.

Cerchiamo di capire adesso insieme quali sono le varie casistiche in cui è possibile avere problemi di segnale nello specifico:

Quando utilizziamo il dispositivo Bluetooth vicino a router WiFi o casse Bluetooth, computer, forni a microonde, frigoriferi o altri dispositivi che emettono onde radio

Quando si ascolta un suono proveniente da un dispositivo posto in una tasca della giacca o dei pantaloni, oppure da una borsa

Quando si utilizza il dispositivo Bluetooth vicino ad altri dispositivi Bluetooth

Quando si utilizza il dispositivo lontano dal lettore, ad esempio in un’altra stanza

Quando si riproduce musica tramite un dispositivo inserito in una custodia

Quando si riproduce musica in streaming via internet e la velocità di connessione può compromettere la stabilità del trasferimento alle cuffie

Quando si riproduce un file audio di grandi dimensioni o in un formato ad alta risoluzione

Quando molte applicazioni sono in esecuzione allo stesso tempo mentre si utilizza il dispositivo Bluetooth

Queste appena elencate sono le cause principali dei problemi alla qualità del segnale Bluetooth. Tra tutte, quella che molto spesso rappresenta il problema principale è l’interferenza data da altri dispositivi. Molte volte facciamo ad esempio l’errore di posizionare i cordless di fianco ai router di casa, generando interferenze senza rendercene conto. Anche i frigoriferi o i monitor audio per i neonati sono dispositivi che emettono onde radio ed elettromagnetiche abbastanza forti, in grado di creare problemi in diversi casi. Spostarsi in una stanza diversa o disattivare tutti i dispositivi elettronici nei paraggi sono sicuramente le prime cosa da fare in caso di problemi, per cercare di trovare la causa rapidamente.

Anche le custodie, come abbiamo detto, possono compromettere la qualità del segnale. Spesso le rifiniture (in metallo e non) di alcuni prodotti possono fungere da ostacoli per i segnali radio dei nostri dispositivi. Tenere ad esempio il telefono in borsa con chiavi e altri oggetti metallici può generare interferenze in molti casi senza che ce ne rendiamo conto.

Molto spesso, poi, ci capita di impazzire perché magari le nostre cuffie funzionano alla perfezione sul top di gamma di un amico, ma sul nostro vecchio smartphone di qualche anno fa ci danno problemi. Al di là di quella che possa essere la compatibilità con il software, dobbiamo tenere conto anche della tipologia di protocollo Bluetooth supportata. Magari senza saperlo, il nostro vecchio dispositivo ha una capacità di carico o e una portata inferiore rispetto all’ultimo top di gamma del nostro amico, e questo rende il nostro smartphone meno adatto a reggere eventuali interferenze o distanze di trasmissione. Lo stesso discorso vale anche per la capacità di trasmettere file di grandi dimensioni con una qualità audio elevata.

Senza entrare troppo in tecnicismi complessi, con lo standard Bluetooth 5.1 è stato migliorato il sistema con il quale i dispositivi comunicano l’uno all’altro la propria “disponibilità” a essere utilizzati, ossia quello che in gergo tecnico viene chiamata advertising. I dispositivi accedono casualmente a uno dei tre canali radio utilizzati per comunicare lo stato di attività, e questo fa sì che ci siano meno probabilità che si creino interferenze tra due dispositivi appena accesi che tentano di comunicare la loro disponibilità a un terzo dispositivo presente nelle loro vicinanze.

Di base, la tecnologia Bluetooth 5 ha rappresentato una grande evoluzione tecnologica che ha risolto moltissime problematiche comuni grazie alle seguenti innovazioni:

Aumentata di 4 volte l’area di trasmissione per connettere spazi di grandi dimensioni, pur mantenendo lo stesso consumo

Aumentata di 2 volte la velocità, fino a 2Mbit/s in modalità a basso consumo: riduzione dei tempi necessari per ricevere e trasmettere i dati (esempio: aggiornamenti OTA trasferiti dagli smartphone ai dispositivi indossabili)

Aumentata di 8 volte la capacità di trasmissione, la quale adesso richiede meno tempo per il completamento delle operazioni

Maggiore efficienza nell’uso dei canali di trasmissione sulla banda 2,4GHz

Individuazione delle interferenze e successiva eliminazione

Come possiamo ben vedere, anche se la retrocompatibilità è sempre fruibile, molto spesso non basta ad affrontare al meglio determinati contesti di utilizzo. Se a fronte di quanto discusso fino ad ora continuate ad avere problemi con i vostri dispositivi, probabilmente è meglio iniziare a valutare un prodotto con un trasmettitore Bluetooth di ultima generazione in grado di ridurre al minimo eventuali problemi di interferenze.

Nel complesso, questi sono i fattori da tenere in considerazione nel caso in cui abbiate problemi di interferenze con i vostri dispositivi Bluetooth.

Siete stati in grado di risolverli seguendo i nostri consigli? Fatecelo sapere sotto nei commenti.