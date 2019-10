Bose ritira le cuffie Sleepbuds dal mercato. La batteria non era affidabile

Con un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale Bose ha annunciato il ritiro dal mercato delle cuffie in-ear Sleepbuds con mascheramento di rumore, pensate per chi ha difficoltà a prendere sonno. A quanto pare le batterie non erano abbastanza affidabili.

Le cuffie in-ear Bose Sleepbuds con mascheramento di rumore, pensate per far ritrovare il sonno a chi ha difficoltà, sono state ritirate ufficialmente dal mercato. A darne l’annuncio è stato lo stesso produttore, con un lungo post di scuse e spiegazioni tecniche, postato sul sito ufficiale.

“Alcuni utenti hanno riscontrato che la batteria non si caricava completamente, che gli Sleepbuds si spegnevano inaspettatamente o entrambi i problemi. Ci avete segnalato questi problemi e noi vi abbiamo ascoltato. Abbiamo letto i vostri post. Abbiamo documentato le vostre chiamate. Abbiamo eliminato i prodotti che ci avete restituito e li abbiamo sostituiti con nuovi dispositivi, in alcuni casi più di una volta”, ha spiegato nel post John Roselli, General Manager Bose.

“Inoltre, abbiamo incessantemente ricercato la causa dei problemi con un team dedicato. Dalle informazioni in nostro possesso, pensavamo che aggiornamenti software e firmware avrebbero potuto risolvere i problemi. Ma i problemi sono continuati e, di recente, sono aumentati. Ciò ci ha portato a esaminare più da vicino ogni componente hardware. E abbiamo constatato che la batteria, sebbene sia sicura, non funziona nel modo affidabile o prevedibile richiesto dai nostri standard“. Alla fine, non riuscendo a risolvere il problema l’azienda ha optato per il ritiro del prodotto dal mercato, annunciando comunque che la ricerca su questo tipo di prodotti proseguirà, con l’intenzione, in futuro, di introdurre un modello più affidabile.

Fortunatamente per i tanti utenti soddisfatti dell’acquisto e che non hanno riscontrato malfunzionamenti, Bose è un’azienda seria: “Onoreremo la garanzia degli Sleepbuds“, continua infatti il comunicato, “inoltre, stiamo offrendo agli utenti degli Sleepbuds la possibilità di restituire il prodotto e ottenere un rimborso completo fino al 31 dicembre 2019“, una scelta apprezzabile, che conferma l’elevato livello qualitativo di Bose.