Byte è l’applicazione sviluppata dal co-creatore di Vine: riuscirà a superare TikTok?

Dom Hofmann, il co-creatore di Vine, ha appena rilasciato un’applicazione che assomiglia molto a TikTok. Per chi non ricordasse Vine, essa era un’applicazione legata a Twitter che consentiva di realizzare brevi video della durata massima di 6 secondi. Pur avendo un concetto interessante, il social faticò a spopolare e nel 2018 il progetto venne ufficialmente chiuso. Forse spinto dal successo di altri protagonisti moderni, Hofmann ha ideato un’altra applicazione, ovvero Byte.

L’idea di fondo è molto simile a quella di Vine: la realizzazione di brevi video, della durata massima di 6 secondi, che possono poi essere condivisi direttamente nella piattaforma. Questo social network era stato annunciato già nel 2018 e la sua uscita era fissata per la fine del 2019. Alcuni problemi, di cui non conosciamo la natura, hanno però spinto il creatore a ritardare il rilascio.

dear friends,

today we’re bringing back 6-second looping videos and a new community for people who love them.

it’s called byte and it’s both familiar and new. we hope it’ll resonate with people who feel something’s been missing. https://t.co/g5qOIdM8qG

— byte (@byte_app) January 25, 2020