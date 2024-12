Cambio ai vertici di FiberCop, al timone un ex Telecom e Open Fiber

Il mondo delle telecomunicazioni italiane è in continua evoluzione e, a volte, anche turbolento. L'ultima notizia che scuote il settore è l'avvicendamento al vertice di FiberCop, la società infrastrutturale nata dalla fusione della rete secondaria di TIM con il fondo americano KKR. Elisabetta Romano, che ricopriva il ruolo di Chief Technology & Operations Officer da luglio 2024, lascia l'azienda. Al suo posto, arriva Stefano Paggi, un manager con una lunga esperienza nel settore, avendo lavorato sia in Telecom Italia che in Open Fiber.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, considerando il breve periodo trascorso da Romano alla guida delle operazioni di FiberCop. Le motivazioni dietro questa decisione non sono ancora state rese pubbliche, ma è probabile che siano legate a divergenze strategiche sul futuro dell'azienda.

FiberCop gioca un ruolo cruciale nel piano di sviluppo della banda ultralarga in Italia. La società è responsabile del deployment della fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese, quelle meno profittevoli per gli operatori privati. L'obiettivo è portare la connettività ad alta velocità a famiglie e imprese, colmando il divario digitale e contribuendo alla crescita economica del Paese.

L'arrivo di Stefano Paggi potrebbe indicare un cambio di passo per FiberCop. Paggi, con la sua esperienza in Open Fiber, l'altra grande società infrastrutturale italiana partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, porta con sé una profonda conoscenza del settore e delle sfide legate al rollout della fibra ottica. È possibile che la sua nomina sia legata alla volontà di accelerare il piano di investimenti e raggiungere gli obiettivi di copertura fissati dal governo.

La competizione tra FiberCop e Open Fiber è sempre stata accesa, con entrambe le società impegnate a conquistare quote di mercato e a portare la fibra ottica in ogni angolo del Paese. La scelta di Paggi, un manager proveniente dalla "concorrenza", potrebbe essere interpretata come un segnale di distensione e di possibile collaborazione tra le due aziende. In un momento in cui si parla insistentemente di una possibile fusione tra la rete di FiberCop e quella di Open Fiber, la nomina di Paggi potrebbe facilitare il dialogo e la creazione di un'unica rete nazionale, evitando duplicazioni di infrastrutture e sprechi di risorse.

Tuttavia, l'integrazione tra due realtà così complesse e con storie diverse non sarà priva di ostacoli. Sarà necessario superare le resistenze interne, gestire le diverse culture aziendali e trovare un equilibrio tra gli interessi dei diversi azionisti.

Il futuro di FiberCop e, più in generale, del mercato delle telecomunicazioni italiano è ancora incerto. La sfida per Stefano Paggi sarà quella di guidare l'azienda in questa fase di transizione, accelerando il deployment della fibra ottica e contribuendo a creare un'infrastruttura di rete moderna ed efficiente per l'intero Paese.

Il mercato italiano delle telecomunicazioni è caratterizzato da una forte competizione e da un continuo processo di consolidamento. La convergenza tra servizi fissi e mobili, l'avvento del 5G e la crescente domanda di connettività ad alta velocità stanno spingendo gli operatori a investire in infrastrutture e a sviluppare nuove offerte commerciali.