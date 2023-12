Che botta! Apple cessa le vendite di Watch Serie 9 e Ultra 2 negli USA

Apple ha annunciato che terminerà le vendite di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 negli Stati Uniti. La decisione arriva in seguito a un divieto dell'International Trade Commission (ITC) legato a una disputa brevettuale riguardante il sensore per il rilevamento dell’ossigeno presente su questi modelli di Apple Watch. Le vendite online saranno interrotte il 21 dicembre, mentre gli Apple Store fisici smetteranno di vendere gli orologi dopo il 24 dicembre.

Secondo quanto dichiarato da Apple, è attualmente in corso un “Periodo di Revisione Presidenziale”, innescato da un ordine dell'ITC relativo a una controversia tecnica di proprietà intellettuale riguardante i dispositivi Apple Watch con la funzione Blood Oxygen. Mentre il periodo di revisione si estende fino al 25 dicembre, Apple sta adottando in modo proattivo misure per conformarsi nel caso in cui la decisione dell'ITC venga confermata.

Apple Watch SE continuerà a essere venduto senza problemi, dato che non è provvisto del sensore per l’ossigeno oggetto della disputa. Non cambia niente nemmeno al di fuori degli Stati Uniti, una buona notizia per il nostro mercato, dove gli smartwatch potranno essere acquistati senza difficoltà anche dopo le due date citate in precedenza.

La decisione dell’ITC è legata alla causa legale Masimo contro Apple del 2021, dove la società di tecnologie medico (Masimo) ha accusato Apple di violazione di brevetti legati al monitoraggio di ossigeno nel sangue basato sulla luce. Lo scorso ottobre, un giudice aveva sentenziato la colpevolezza di Apple ed ora l’ITC ha confermato quella sentenza, portando al blocco delle vendite di Serie 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti dopo il 25 dicembre.

Apple prevede di appellarsi al Federal Circuit, oltre a cercare un accordo con Masimo per poter ricominciare a vendere gli smartwatch quanto prima. Nel caso in cui entrambe queste opzioni dovessero rivelarsi infruttuose, Apple potrebbe valutare un aggiornamento firmware che annulli la violazione, di fatto disattivando la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Apple fornirà nuove informazioni sulla vicenda dopo Natale, al termine del periodo di revisione.