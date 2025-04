Questo prototipo di Apple Watch ha un sensore aggiuntivo sconosciuto

Un prototipo trapelato dell'Apple Watch Series 10 ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore, rivelando un set di sensori per la salute che non è stato incluso nel prodotto finale. La versione di test, diffusa da un noto informatore, mostra un misterioso sensore ad "anello luminoso", assente in tutti i modelli precedenti di Apple Watch, alimentando speculazioni sulle future capacità di monitoraggio della salute del colosso di Cupertino.

Il prototipo presenta una disposizione dei sensori significativamente diversa rispetto alla versione commerciale del Series 10. I sensori per la frequenza cardiaca e l'ossigeno nel sangue appaiono notevolmente più piccoli, e tra il sensore ECG e gli altri sensori per la salute si trova un anello luminoso aggiuntivo, un elemento inedito. Sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale sulla funzione di questo sensore, si ipotizza che Apple stesse sperimentando funzionalità come il monitoraggio della pressione sanguigna o della glicemia, due capacità di salute su cui l'azienda ha lavorato da tempo.

Il prototipo è completamente funzionante e esegue una versione interna di watchOS 11.1, sebbene non disponga delle app di salute standard installate. Ciò significa che non è possibile esplorare direttamente se il sensore fosse collegato a nuove funzionalità software. Tuttavia, la build interna risale a ottobre 2024, suggerendo che Apple stesse ancora sperimentando nuove tecnologie nelle fasi avanzate del ciclo di sviluppo del Series 10.

Il Series 10 si è concentrato principalmente su un aggiornamento del design, con una cassa più sottile e uno schermo leggermente più grande, mantenendo le funzionalità di monitoraggio della salute simili al Series 9. Nel frattempo, concorrenti come il Galaxy Watch di Samsung e gli ultimi indossabili di Huawei hanno introdotto strumenti di monitoraggio della salute più avanzati, rendendo la decisione di Apple di trattenere tali funzionalità percepita da alcuni come conservativa.

Tuttavia, la scoperta di questo prototipo dimostra che Apple continua a investire nella ricerca e sviluppo di tecnologie per la salute. Recenti notizie hanno rivelato che Apple sta intensificando il suo impegno nel settore della salute attraverso l'app Health e l'intelligenza artificiale. Se l'azienda riuscirà a perfezionare il monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna o della glicemia, si tratterebbe di un passo avanti significativo.

I modelli Series 9 e 10 hanno offerto prestazioni solide, ma un pacchetto di sensori per la salute veramente avanzato renderebbe i modelli futuri molto più interessanti, soprattutto per gli utenti che cercano qualcosa di più dei semplici smart ring e dei controlli della frequenza cardiaca. L'integrazione di tecnologie come il monitoraggio continuo della glicemia o la misurazione precisa della pressione sanguigna potrebbe trasformare l'Apple Watch in un dispositivo medico personale, rivoluzionando il modo in cui le persone gestiscono la propria salute.

La competizione nel mercato degli smartwatch è sempre più intensa, e le aziende sono costantemente alla ricerca di nuove funzionalità per distinguersi. La capacità di Apple di innovare nel campo della salute potrebbe determinare il futuro del mercato degli indossabili, offrendo agli utenti strumenti sempre più potenti per il monitoraggio e la gestione della propria salute.