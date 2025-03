Apple vuole mettere un medico IA al vostro polso

Apple sta lavorando a un progetto ambizioso che potrebbe ridefinire il concetto di salute digitale, integrando l'Intelligenza Artificiale (IA) per offrire un servizio di "Dottore IA" personalizzato. Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua newsletter "Power On", l'azienda di Cupertino sta sviluppando una suite di funzionalità IA, nome in codice "Project Mulberry", che mira a trasformare l'app Salute in un vero e proprio coach sanitario, capace di fornire consigli e diagnosi personalizzate.

L'elemento chiave di questo progetto è un agente IA che, nelle intenzioni di Apple, dovrebbe "replicare, almeno in parte, un vero dottore". Questo agente analizzerà i dati raccolti dai dispositivi Apple, come l'Apple Watch, l'iPhone, gli auricolari e dispositivi di terze parti, per fornire raccomandazioni personalizzate agli utenti. L'azienda sta addestrando l'IA utilizzando dati provenienti dal proprio staff medico, garantendo così una base di conoscenza solida e affidabile.

Apple non si limiterà all'analisi dei dati, ma prevede di creare contenuti video con la collaborazione di medici esterni, esperti in diverse discipline come il sonno, la nutrizione, la fisioterapia, la salute mentale e la cardiologia. Questi video avranno lo scopo di spiegare determinate condizioni mediche e fornire consigli pratici per migliorare lo stile di vita. Ad esempio, se l'app Salute rileva anomalie nella frequenza cardiaca, potrebbe suggerire un video che illustra i rischi delle malattie cardiache e le strategie di prevenzione.

La sfida è difficile, ma il potenziale è enorme

L'azienda è alla ricerca di una "personalità medica di spicco" per presentare questo nuovo servizio, provvisoriamente chiamato "Health Plus". Un'altra funzionalità in fase di sviluppo è il monitoraggio dell'alimentazione, con l'IA che fornirà supporto e consigli nutrizionali personalizzati. Inoltre, si prevede che il servizio utilizzerà le fotocamere dei dispositivi, come l'iPhone, per analizzare gli allenamenti degli utenti e fornire suggerimenti per migliorare la tecnica, una funzionalità che potrebbe essere integrata in futuro nel servizio Fitness Plus.

Secondo Gurman, questa innovativa suite di funzionalità potrebbe debuttare con iOS 19.4, previsto per la primavera o l'estate del 2026. L'introduzione di un servizio di "Dottore AI" rappresenta una sfida significativa per Apple, poiché la precisione e l'affidabilità delle informazioni fornite sono cruciali per la salute degli utenti. Un errore di diagnosi o un consiglio errato potrebbero avere conseguenze gravi.

L'integrazione dell'IA nel settore sanitario rappresenta un'opportunità straordinaria per migliorare la prevenzione e la gestione delle malattie, ma richiede un approccio responsabile e trasparente. Apple dovrà dimostrare la validità e l'affidabilità del suo "Dottore AI" per guadagnarsi la fiducia degli utenti e rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura della nostra salute. Apple, con il suo forte ecosistema di dispositivi e servizi, potrebbe davvero cambiare le regole del gioco nel settore della salute digitale, sempre che il prodotto finale sia all'altezza delle aspettative.