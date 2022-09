Anche l’uomo a capo della nazione più potente al mondo ha dei limiti: uno è sull’uso dello smartphone.

A differenza dei comuni mortali, il Presidente degli Stati Uniti è molto probabilmente sottoposto a rigidi protocolli di sicurezza su come usare il telefono e quali app installare.

Credit: AP

Se, come dice il detto, il potere logora chi non ce l’ha è altrettanto vero che chi ha potere deve rispettare delle procedure che le persone normali non immaginano nemmeno e, il più delle volte, è al centro di attenzioni che in altri casi troveremmo veramente strane. E quando si parla di uno degli uomini più potenti del mondo non si tratta di semplice curiosità, ma è qualcosa che, a tutti gli effetti, può assurgere a livello di rischio per la sicurezza nazionale.

Non è un modo di dire: quando, nel 2010, l’allora presidente Obama volle un iPad gliene venne consegnato uno appositamente “potenziato” dal punto di vista della sicurezza. E un simile device venne consegnato a tutti i membri del suo staff.

Anzi, è stato lo stesso Ari Schwartz, un membro del Consiglio Nazionale Americano per la Cyber-security, ad affermare che “Durante l’amministrazione Obama era usuale che un’iPad avesse delle modifiche speciali”. Di recente Biden è stato fotografato, durante un viaggio di lavoro, nel mezzo di una telefonata: è stato quindi possibile, alla fine, venire a sapere che il leader degli Stati Uniti d’America utilizza un iPhone sul quale è presente una particolare cover “griffata” con il sigillo del POTUS.

Sebbene difficilmente questo oggetto possa dare qualche tipo di protezione particolare è facile immaginare che sia stato messo per rendere immediatamente riconoscibile a chi appartenga il device: sebbene potente Biden è pur sempre un uomo e possiamo legittimamente pensare che, come tutti, ogni tanto lasci lo smartphone in giro.

Ma la storia di Obama porta facilemente a pensare che, quello di Biden, non sia un iPhone uguale a quello di tutti gli altri e che anzi abbia subito un potenziamento simile ai device del suo predecessore così dal metterlo al riparo da possibili attacchi informatici.

Per citare Bruce Schneier docente all’Harvard Kennedy School: “Ci sono zero possibilità che la Russia non cerchi di attaccare [i device de]i leader mondiali”.

Ma ad aggiungere un filo di mistero alla trama è il fatto che, nella stessa foto, Biden è ripreso con un secondo smartphone: in questo caso, purtroppo, non è stato possibile risalire al tipo di modello utilizzato.

Immagine di copertina, Copyright: gintsivuskansphoto