Chi è il campione tra i produttori di chip smartphone? Sorpresa!

Secondo i dati della società di analisi di mercato Canalys, MediaTek è emerso come il principale fornitore di processori per smartphone al mondo nel 2023, superando i giganti del settore Apple e Qualcomm in termini di volume di spedizioni.

Solo nel quarto trimestre sono stati spediti ben 117 milioni di smartphone con processori MediaTek, con un notevole aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Questo risultato ha catapultato MediaTek al primo posto, lasciando Apple al secondo posto con 78 milioni di spedizioni di smartphone, con un aumento dell'otto per cento su base annua. Qualcomm si è assicurata il terzo posto con 69 milioni di spedizioni di chip, registrando una modesta crescita dell'1% rispetto al quarto trimestre del 2022.

L'azienda cinese di semiconduttori Unisoc ha registrato un'impennata notevole, conquistando la quarta posizione con 27 milioni di spedizioni, con un robusto aumento del 24% su base annua. Tuttavia, Samsung ha affrontato una significativa battuta d'arresto, posizionandosi al quinto posto con 13 milioni di unità spedite, con un netto calo del 48% rispetto all'anno precedente. HiSilicon, un altro operatore cinese, si è assicurato il sesto posto con sette milioni di unità spedite, registrando un sorprendente aumento del 5%. Google ha completato la lista con tre milioni di SoC spediti nel quarto trimestre.

Spostando l'attenzione sui ricavi, Apple è in testa con ben 87 miliardi di dollari, con una crescita del 20% su base annua. Qualcomm ha seguito con 30 miliardi di dollari, con un leggero calo del 2% rispetto all'anno precedente. MediaTek ha conquistato il terzo posto con 23 miliardi di dollari di fatturato, con un robusto aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il panorama dei ricavi ha preso una piega interessante più in basso nella classifica. HiSilicon si è assicurata la quarta posizione con 7 miliardi di dollari, vantando uno straordinario aumento del 24% su base annua. Nel frattempo, Samsung ha affrontato una notevole battuta d'arresto, registrando un calo del 44% dei ricavi, scesi a soli 5 miliardi di dollari nel trimestre.

Le difficoltà incontrate da Samsung in termini di fatturato potrebbero essere attribuite al suo chipset Exynos. In particolare, gli ultimi Galaxy S24 e S24+ montano prevalentemente uno Snapdragon 8 Gen 3, relegando Exynos a mercati specifici. Il modello di fascia alta S24 Ultra, invece, monta esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati.