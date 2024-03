Infrastrutture moderne e SOC migliorano la resilienza aziendale

Piccole e medie imprese sono realtà fondamentali per l'economia italiana, ma sono costrette ad affrontare numerose sfide per sopravvivere nel mercato. Uno degli ostacoli principali riguarda gli investimenti nella tecnologia: essere innovativi è essenziale per rimanere competitivi, ma spesso il budget non è sufficiente per avere team tecnici preparati e un manager IT in grado di gestire l'infrastruttura aziendale.

Per questo molte realtà stanno scegliendo di esternalizzare la gestione e la protezione degli ambienti IT ad aziende che abbiano le capacità e le competenze necessarie per garantire continuità al business e che offrano servizi a prezzi contenuti.

Jump Computer, un'azienda veneta che fornisce soluzioni di infrastruttura IT e sicurezza informatica, si occupa di implementare ambienti resilienti per le PMI, erogando servizi precisi e gestiti accessibili tramite infrastrutture moderne e accessibili a tutti.

Le piccole e medie imprese hanno bisogno di evolversi dal punto di vista tecnologico, optando per ambienti IT moderni che portano benefici nel breve e lungo periodo, sotto ogni punto di vista.

"Abbiamo la fortuna in questo momento storico di poter traghettare i clienti verso le nuove soluzioni, ad esempio l'iperconvergenza offerta da Syneto, a dei prezzi accessibili" spiega Eddy Mattiello, amministratore di Jump Computer e responsabile del reparto tecnico. "Fino a pochi anni fa erano soluzioni impensabili per le piccole e medie aziende che invece dovevano adottare per forza soluzioni tradizionali".

Grazie alle infrastrutture moderne e alle soluzioni iperconvergenti messe a disposizione da Syneto, la compagnia riesce a erogare servizi di monitoraggio proattivo per anticipare eventuali problemi o rotture di parti meccaniche e agire prima che si verifichino.

Jump Computer si occupa inoltre di analizzare dati relativi a minacce informatiche per monitorare la sicurezza delle infrastrutture: adottando sistemi di Remote Monitoring and Management (RMM) e portali come Syneto Central e Syneto Serenity, l'azienda può accedere ai log degli ambienti e supervisionare l'operatività completamente da remoto; ciò consente agli esperti della compagnia di agire non appena si verifica un'anomalia, senza aspettare la comunicazione da parte del cliente.

Pixabay

Mattiello spiega che queste capacità si sono rivelate particolarmente utili per gestire i sistemi di un cliente che si occupa di commercio di beni alimentari deperibili: la sua richiesta era di poter contare su un'operatività continua e su tempi certi di ripristino in caso di problematiche.

Jump Computer è riuscita a soddisfare queste esigenze mettendo in campo sistemi di sicurezza all'avanguardia e le soluzioni iperconvergenti di Syneto. Grazie a una serie di repliche costanti, l'azienda ha garantito al cliente tempi rapidi e granulari di ripristino, riuscendo in alcuni casi a recuperare dati relativi a 15 minuti prima dell'incidente, il tutto a un prezzo accessibile.

Oltre a offrire servizi di sicurezza per il monitoraggio remoto degli ambienti, Jump Computer sta investendo anche sul SOC (Security Operations Center), un team di professionisti che si occupano di monitorare l'infrastruttura IT 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, garantendo alle imprese rilevazione in tempo reale degli incidenti e risposte immediate.

Le infrastrutture IT moderne consentono di offrire questo servizio non più solo alle aziende enterprise ma anche a piccole e medie imprese, assicurando livelli di sicurezza elevati a prezzi sostenibili.