CMF Phone 1 vede attraverso le cose, come funziona la sua fotocamera a "raggi X"?

CMF, sub brand di Nothing, ha recentemente lanciato sul mercato il nuovo smartphone CMF Phone 1, attirando l'attenzione non solo per le sue specifiche tecniche ma anche per una peculiare caratteristica della sua fotocamera di profondità.

Nonostante il sensore di profondità non sia accessibile dall'applicazione fotocamera di default, un utente è riuscito ad accedervi attraverso un'app di terze parti in modalità sviluppatore, scoprendo che in certe condizioni di illuminazione e con determinati colori, la fotocamera può vedere attraverso gli oggetti.

Dopo la diffusione di un video sui social, in cui si mostrava la capacità di questa fotocamera di filmare all'interno di un telecomando e vedere le batterie, la risposta dell'azienda non si è fatta attendere.

Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing, ha spiegato che la fotocamera utilizza un sistema di triangolazione con le foto scattate dalle lenti primaria e secondaria per generare dati sulla profondità di campo, utilizzati poi per rifinire gli effetti di sfocatura nei ritratti attraverso algoritmi di apprendimento automatico. Tuttavia, il sensore di profondità del CMF Phone 1 non possiede un filtro per la luce infrarossa, il che permette di "rivelare la struttura interna di oggetti sottili o semi-trasparenti, in particolare se in materiale acrilico nero", ha aggiunto Evangelidis.

Considerando le possibili implicazioni per la privacy, CMF ha deciso che limiterà l'accesso al sensore da parte di app di terze parti attraverso un aggiornamento software Over The Air (OTA), previsto a breve.

In risposta alle preoccupazioni espresse da alcuni utenti riguardo alla restrizione dell'accesso al sensore, Evangelidis ha chiarito che l'intento della compagnia è quello di "giocare sul sicuro" per tutelare la privacy degli utenti. Questa misura si inserisce nell'ambito degli sforzi continui dell'azienda per migliorare la sicurezza e le performance dei suoi prodotti, beneficiando così l'esperienza degli utenti.

Con un occhio sempre attento alle innovazioni e alle esigenze dei consumatori, Nothing si conferma un'azienda che sa come stare al passo con i tempi e far parlare sempre si sé.