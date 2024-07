CMF Watch Pro 2, costa poco ma fa la sua bella figura | Recensione

Il CMF Watch Pro 2 segna la seconda incursione di Nothing nel mercato degli smartwatch, anche questa volta enfatizzando lo stile ad un costo ridotto. Partendo dal design quadrato del suo predecessore, il Watch Pro 2 opta per un elegante look circolare, pur mantenendo un prezzo accessibile di 69 euro.

Watch Pro 2 mira a offrire un'esperienza simile a quella del modello precedente con un'estetica e funzionalità aggiornate. Annunciato insieme all'intrigante CMF Phone 1, quest'orologio si rivolge ai consumatori che cercano un'alternativa economica ma non "cheap" nel competitivo mercato degli smartwatch.

Design efficace con un asso nella manica

CMF Watch Pro 2 rappresenta una notevole evoluzione rispetto al suo predecessore, abbracciando un elegante design circolare con cassa da 45mm realizzato in lega leggera di alluminio, disponibile sia in nero che in argento. Questo allontanamento dal precedente form factor quadrato non solo ne migliora l'estetica, ma anche l'indossabilità. L'orologio supporta cinturini intercambiabili standard da 22mm, nel nostro caso abbiamo quello ricevuto quello grigio in silicone.

La caratteristica principale del Watch Pro 2 è la lunetta intercambiabile, che strizza l'occhio agli amanti della personalizzazione. Questa lunetta, leggermente rialzata rispetto al display touchscreen, mostra il marchio CMF by Nothing, anche se la sua importanza è una questione di gusti. Analogamente a quanto visto sul più costoso Xiaomi Watch S3, la sostituzione della lunetta è facile, come cambiare l'obiettivo di una macchina fotografica, garantendo agli utenti la possibilità di adattare l'aspetto dell'orologio alle proprie preferenze di stile. Le lunette dello smartwatch Xiaomi non sono purtroppo compatibili per via del loro diametro superiore, nonostante l'incredibile somiglianza del meccanismo di aggancio.

Il fascino dell'orologio è completato dal nuovo pulsante con corona girevole, perfettamente integrato nel design minimalista. Questo pulsante non sveglia solo il display, ma consente anche di accedere rapidamente al menu principale. Inoltre, la sua funzionalità si estende allo spegnimento o al riavvio del dispositivo con una pressione prolungata.

Sebbene il Watch Pro 2 eccella nel design e nella personalizzazione per il prezzo, presenta alcune limitazioni. Nonostante il grado di impermeabilità IP68, che consente l'immersione in acqua, manca la robustezza di un grado 5ATM, limitando potenzialmente il suo fascino per i nuotatori accaniti o gli appassionati di fitness che cercano caratteristiche di impermeabilità complete.

CMF, ad ogni modo, è riuscita a offrire uno smartwatch che sfida il suo prezzo accessibile senza compromettere la qualità.

Display AMOLED e supporto alle chiamate

Watch Pro 2 è dotato di un display AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. Supporta l'always-on display e include la regolazione automatica della luminosità, adattandosi alle condizioni di illuminazione ambientale per ottimizzare la visibilità.

Con una luminosità massima di 620 nit e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, lo schermo offre una qualità più che discreta, superiore alla sua fascia di prezzo. Sebbene non possa superare i display degli smartwatch di fascia più alta, è sicuramente all'altezza delle aspettative per un dispositivo di questa categoria.

Per quanto riguarda le funzionalità audio, il Watch Pro 2 include un microfono e un altoparlante. Questa configurazione consente agli utenti di effettuare chiamate direttamente dal polso quando sono collegati via Bluetooth ai loro dispositivi Android o iPhone. La tecnologia di riduzione del rumore AI migliora la chiarezza delle chiamate. Inoltre, il sistema di microfono e altoparlante supporta l'integrazione con i più diffusi assistenti vocali di Apple e Google, offrendo un comodo accesso agli assistenti digitali senza dover prendere in mano lo smartphone. L'assistente non è però configurabile, e sugli smartphone Samsung l'orologio sceglie di attivare Bixby...

Tuttavia, come altri smartwatch economici, non dispone di connettività LTE per il funzionamento autonomo, puntando invece sulla perfetta integrazione con i dispositivi mobili esistenti tramite la connettività Bluetooth.

Un software originale

Sullo smartwatch gira su un sistema operativo proprietario che assomiglia a Wear OS di Google, anche se in una versione meno recente. È compatibile con le piattaforme Android e iOS attraverso l'app CMF Watch, che facilita la configurazione, l'associazione e la sincronizzazione dei dati tra i dispositivi. Il software enfatizza la navigazione basata sui gesti, consentendo agli utenti di scorrere il dito in più direzioni dal quadrante dell'orologio per accedere a widget, notifiche, controlli musicali e impostazioni rapide, il tutto presentato nella distinta combinazione di colori di CMF.

All'interno del menu principale sono facilmente accessibili altre funzioni come la torcia, la visualizzazione del calendario, la funzione Trova il mio telefono e le impostazioni dei promemoria. Tuttavia, l'interfaccia utente sembra più adatta ai display quadrati, in quanto alcuni elementi come i widget potrebbero non allinearsi in modo ottimale sullo schermo rotondo del Watch Pro 2.

Il software supporta gesti rapidi per attività come la gestione delle chiamate o il salto di brani con rotazioni del polso o scuotimenti del braccio, che possono essere attivati nelle impostazioni dell'orologio. L'attenzione ai dettagli del software si estende alla varietà di watch face precaricate (più di 100) e alle opzioni di personalizzazione disponibili attraverso l'app companion, che consentono agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza.

Rispetto al suo predecessore, il CMF Watch Pro 2 presenta meno problemi di stabilità del software e di supporto delle notifiche, contribuendo a un'esperienza d'uso complessiva più piacevole.

Salute e fitness

CMF Watch Pro 2 offre le funzioni standard di monitoraggio del fitness e della salute che ci si aspetta dai moderni smartwatch. Include un accelerometro per il rilevamento dell'attività di base e il monitoraggio del sonno, un sensore ottico della frequenza cardiaca, un sensore SpO2 per i livelli di ossigeno nel sangue e un GPS integrato con supporto per diversi sistemi satellitari. Sebbene non disponga del più recente GPS a doppia banda presente nei modelli di fascia più alta, le sue funzionalità sono adeguate per la maggior parte degli utenti.

L'orologio supporta 120 modalità sportive, cinque delle quali offrono il riconoscimento automatico degli allenamenti. Alcuni allenamenti, come la corsa, presentano animazioni di riscaldamento simili a quelle degli orologi Huawei.

In termini di precisione, i risultati sono un po' contrastanti. Il rilevamento GPS all'aperto ha registrato ritardi nell'acquisizione del segnale, che hanno influito sulla precisione della distanza fino alla stabilizzazione. Anche il monitoraggio della frequenza cardiaca durante una lunga passeggiata ha mostrato incongruenze.

I dati acquisiti possono essere condivisi con Apple Health, Google Fit e Strava.

Per quanto riguarda il monitoraggio generale della salute, il Watch Pro 2 tiene costantemente traccia della frequenza cardiaca, consente il monitoraggio della SpO2 e del livello di stress e include funzioni aggiornate per il monitoraggio del sonno, anche se i miglioramenti non sono stati dettagliati. Introduce il monitoraggio del ciclo mestruale e i punteggi di attività per promuovere gli obiettivi di attività giornaliera.

Autonomia discreta

Dietro al display troviamo una batteria da 305mAh, più piccola di quella del suo predecessore. Secondo CMF, questa capacità della batteria supporta fino a 11 giorni di utilizzo tipico o nove giorni in condizioni di utilizzo intenso. L'attivazione della funzione always-on display riduce ulteriormente l'autonomia, ma non di moltissimo. Durante i miei test, utilizzando una combinazione di funzioni di AoD e di risveglio sollevando il polso, questi numeri di durata stimata della batteria si sono dimostrati abbastanza accurati. L'orologio ha mantenuto livelli di batteria stabili per tutto il giorno e la notte, durando facilmente una settimana anche in caso di uso mediamente intenso.

Per prolungare la durata della batteria, il Watch Pro 2 offre una modalità di risparmio energetico che limita le funzionalità al quadrante dell'orologio, estendendo la longevità della batteria a circa 45,8 giorni. Al contrario, l'utilizzo del GPS influisce in modo significativo sulle prestazioni della batteria, che fornisce fino a 25 ore di utilizzo con una carica completa.

La ricarica del Watch Pro 2 richiede l'uso di un cavo di ricarica proprietario e una carica completa da 0% a 100% richiede circa 100 minuti.

Conclusioni

CMF Watch Pro 2 ha un prezzo competitivo di soli 69 euro, disponibile per l'acquisto attraverso il sito web CMF e Amazon. I set di lunette e cinturini opzionali possono essere acquistati separatamente per un costo aggiuntivo di 19 euro l'uno, offrendo agli utenti opzioni di personalizzazione. Posizionato al di sotto di modelli concorrenti come Amazfit Bip 5, Honor Watch 4 e Huawei Watch Fit 3 in termini di prezzo, il Watch Pro 2 offre caratteristiche e funzionalità molto valide per i consumatori attenti al budget che cercano uno smartwatch elegante.

Se del vostro smartwatch privilegiate l'estetica e la qualità costruttiva rispetto alla tecnologia all'ultimo grido, il CMF Watch Pro 2 merita di essere preso in considerazione. Vanta ottime prestazioni hardware e un bel software, offrendo affidabili funzionalità di base per gli smartwatch con una lodevole durata della batteria e discrete capacità di monitoraggio del fitness e del benessere. Mentre concorrenti possono eccellere in aspetti specifici del monitoraggio della salute, il CMF Watch Pro 2 si presenta come una scelta visivamente accattivante e conveniente che soddisfa le esigenze essenziali dello smartwatch senza introdurre innovazioni rivoluzionarie.