Con queste Tile non perderete più nulla! Set da 4 a un prezzo SHOCK (-20%)

Questo set da 4 di Tile Essentials vi offre la soluzione perfetta per tenere traccia dei vostri oggetti più importanti come chiavi, portafogli, e telecomandi grazie a un'offerta conveniente che include una varietà di tracker. Con la funzionalità di ricerca che funziona sia da vicino che da lontano, non dovrete mai più preoccuparvi di perdere le vostre cose. Compatibile con Android, iOS e assistenti vocali come Alexa e Google Home, questo set vi garantisce tranquillità a un prezzo imbattibile. Originariamente disponibile a 79,99€, è ora offerto a soli 63,99€, facendovi risparmiare con uno sconto del 20%. Un'occasione da non perdere per garantire la sicurezza dei vostri oggetti più preziosi.

Tile Essentials, chi dovrebbe acquistarli?

Tile Essentials è il set l'ideale per chi tende a dimenticare dove mette oggetti di uso quotidiano come chiavi, portafogli o telecomandi. Con una gamma di tracker adatti a diversi usi, questo kit va incontro alle esigenze di chi cerca una soluzione efficace per non perdere mai più i propri beni. Che siate in casa e abbiate bisogno di trovare rapidamente il telecomando sparito sotto i cuscini, o fuori casa e desideriate recuperare le chiavi lasciate in ufficio, Tile Essentials si rivela uno strumento indispensabile. Grazie all'applicazione mobile compatibile sia con dispositivi iOS che Android, gli utenti possono facilmente far suonare i loro Tile se sono nel raggio di Bluetooth, o localizzare l'ultimo punto noto in caso di distanza maggiore.

Tile Essentials è un set di quattro tracker progettato per aiutarvi a tenere traccia delle vostre cose più importanti. Grazie all'app disponibile sia per iOS che per Android, potete facilmente localizzare i vostri oggetti nel raggio del Bluetooth oppure utilizzare l'app per visualizzare l'ultima posizione nota se siete fuori portata. Inoltre, è possibile far squillare il telefono premendo due volte il pulsante sul tracker. Questi dispositivi sono resistenti all'acqua, con un grado di protezione IP67, e la loro batteria ha una durata di fino a 3 anni.

Tile Essentials sono in offerta a 63,99€, rispetto al prezzo originale di 79,99€. Questo set è un'ottima soluzione per chi cerca una maniera facile e pratica di tenere traccia delle proprie cose più preziose. Grazie alla sua compatibilità con diversi dispositivi e sistemi, oltre alla funzione di ricerca comunitaria che potenzia ulteriormente la sua utilità, vi consigliamo vivamente l'acquisto, specialmente con il notevole sconto offerto.

