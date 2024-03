Wild Hearts per PS5 a 15€ è ASSURDO! Non potete non acquistarlo!

Wild Hearts per PS5 è in offerta su Amazon a soli 14,98€, un prezzo incredibile per cui non potete assolutamente farvelo scappare! Parliamo di uno sconto del 12% sul prezzo più basso recente e del 25% su quello medio, che porta il gioco a un prezzo praticamente identico a quello minimo storico. A questa cifra è un acquisto praticamente obbligato per tutti coloro che amano le ambientazioni ispirate al Giappone feudale e i giochi di caccia, dove bisogna abbattere mostri epici e pericolosi.

Wild Hearts per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Wild Hearts è il gioco perfetto per gli appassionati di avventure dove la strategia è fondamentale. Il gioco si può affrontare sia in solitaria che in gruppo, così da massimizzare il divertimento, e vi metterà di fronte a indomabili forze della natura, che potrete affrontare usando un'ampia serie di armamenti, così da trovare quello perfetto per la vostra strategia e il vostro stile di gioco.

Preparatevi a costruire il vostro personaggio, potenziandolo grazie ai materiali che raccoglierete durante la caccia affrontando belve sempre più pericolose. Il gioco ricorda molto il famosissimo Monster Hunter e se vi piace il titolo di Capcom, questo è una validissima alternativa!

Ora che è disponibile al prezzo piccolissimo di 14,98€, Wild Hearts è un acquisto obbligato per tutti i possessori di PS5 che amano i giochi di caccia ai mostri. L'ambientazione che ricorda il Giappone feudale è bellissima, il vasto arsenale di armi vi permette di scegliere il vostro stile di combattimento preferito e la possibilità di giocare con gli amici assicura tantissime ore di divertimento in compagnia!

