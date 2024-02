Controllate il vostro Galaxy S24 Ultra, i primi avevano un fastidioso problema alla fotocamera

I primi utenti del Samsung Galaxy S24 Ultra stanno segnalando un problema hardware alla fotocamera che ha sollevato le sopracciglia della comunità degli esperti di tecnologia. Lo smartphone di punta, il quale vanta un sistema a quattro fotocamere con un'enorme fotocamera principale da 200MP, è famoso per le sue impressionanti capacità di zoom. Tuttavia, sembra che non tutto sia perfetto nel mondo del Galaxy S24 Ultra.

L'appassionato di tecnologia indiano @smasithick ha utilizzato i social media per mettere in evidenza un problema particolare con la funzionalità di zoom del dispositivo. Durante i suoi test sulla fotocamera, ha osservato una transizione non proprio fluida tra i diversi livelli di zoom. La configurazione a quattro fotocamere include, oltre al sensore principale da 200MP, una fotocamera ultrawide da 12MP, un'unità con zoom 3x da 10MP e un modulo teleobiettivo a periscopio con zoom 5x da 50MP. Il video di @smasithick ha rivelato un passaggio a scatti tra i livelli di zoom 2x, 3x e 5x.

Dopo aver indagato, il creator ha scoperto che il problema non era isolato al suo dispositivo. Samsung India ha ammesso che molte unità del primo lotto di Galaxy S24 Ultra erano affette da questo problema. Sebbene alcuni utenti possano aver sperimentato ritratti sgranati e immagini opache con zoom 5x e 10x, è rassicurante sapere che il problema è stato risolto nei lotti successivi.

La rivelazione ha lasciato sorpresi e delusi i primi utilizzatori, soprattutto se si considera l'accoglienza iniziale del Galaxy S24 Ultra come dispositivo di spicco. L'inconveniente della fotocamera, sebbene ora risolto nelle unità più recenti, solleva interrogativi sul controllo della qualità e sull'impatto sulla reputazione dello smartphone.

Samsung si è impegnata a sostituire le unità difettose, ma l'incidente ha suscitato preoccupazioni tra i consumatori di tutto il mondo. Problemi simili all'hardware della fotocamera sono stati segnalati in Tailandia e in Spagna, il che indica che il problema non è limitato al mercato indiano.

Resta da vedere come l'azienda affronterà le preoccupazioni e rassicurerà i potenziali acquirenti. In un mercato altamente competitivo come quello degli smartphone, in cui ogni annunci di flagship è sottoposto a un attento esame, un problema alla fotocamera è l'ultima cosa di cui Samsung ha bisogno per mettere a repentaglio il successo del suo promettente Galaxy S24 Ultra.