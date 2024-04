Dopo 16 anni di attesa il Play Store guadagna una comoda funzionalità che in molti attendevano

Sono passati ben 16 anni dall'arrivo nelle tasche dei consumatori dell'Android Market, il negozio di applicazioni del sistema operativo di Google che poi è stato ribattezzato in Play Store. Sin dal suo lancio nel 2008, c'è sempre stata una limitazione al suo funzionamento, probabilmente dovuta ai limiti hardware del tempo.

Ora, dopo anni di attesa, Google ha finalmente deciso di migliorare la funzione di download delle applicazioni per ridurre i tempi di attesa, anche se un limite c'è ancora e viste le capacità degli smartphone attuali sembra decisamente fuori luogo.

L'azienda di Mountain View ha introdotto un significativo miglioramento nell'esperienza del Play Store: il download e l'installazione simultanei di più app. Questa funzione, che è stata testata a intermittenza negli ultimi anni, sembra essere stata ampiamente diffusa, offrendo agli utenti un notevole miglioramento della qualità della vita.

In precedenza, gli utenti dovevano attendere che un'app terminasse il download e l'installazione prima di avviare il processo per un'altra. Con questo aggiornamento, invece, gli utenti possono installare due app contemporaneamente, snellendo il processo di installazione e risparmiando tempo. In particolare, questa funzionalità di download e installazione simultanea viene osservata solo per le nuove installazioni di app ed è attualmente limitata a due app alla volta.

Le implicazioni pratiche di questo aggiornamento diventano evidenti quando si configura un nuovo dispositivo Android. Gli utenti possono ora scaricare e installare senza problemi le app essenziali senza dover aspettare che ciascuna di esse venga scaricata singolarmente.

Al momento, la funzione di download e installazione simultanea è stata vista su diversi Pixel smartphone e tablet con Android 14, accompagnati dalla versione 40.6.31 del Play Store. Sebbene questo miglioramento rappresenti un passo avanti nell'esperienza dell'utente, resta da vedere se Google espanderà questa funzionalità per includere gli aggiornamenti delle app in futuro e se verrà rimosso l'arbitrario limite di due app alla volta.

Rispetto all'App Store di iOS, che supporta tre download e installazioni simultanee, comunque poche, l'attuale implementazione di Google Play è ancora troppo limitata.