È ufficiale: ecco quando Samsung lancerà Galaxy S25 Edge

L'attesa è finalmente terminata per gli appassionati del brand sudcoreano. Dopo mesi di anticipazioni, indiscrezioni e persino qualche apparizione in anteprima durante eventi selezionati, Samsung ha ufficialmente annunciato la data di lancio del suo smartphone ultrasottile Galaxy S25 Edge. Il dispositivo, concepito come diretto concorrente del rumoreggiato iPhone 17 Air, verrà presentato al pubblico globale il 13 maggio alle ore 02:00 (ore 09:00 secondo il fuso di Seoul), confermando così le precedenti indiscrezioni che erano circolate sul mercato. L'evento si terrà esclusivamente online e la live dell'annuncio potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale del brand.

Nonostante il design del Galaxy S25 Edge sia già stato mostrato in diverse occasioni, sia attraverso immagini ufficiali che fughe di notizie, Samsung punta a sorprendere gli utenti con le capacità fotografiche del dispositivo. La casa coreana ha infatti confermato che il nuovo modello sarà equipaggiato con un sensore principale da 200MP, la stessa risoluzione presente nel top di gamma Galaxy S25 Ultra (che trovate su Amazon). Questa scelta tecnica sottolinea l'intenzione di Samsung di non scendere a compromessi sulla qualità fotografica, nonostante il profilo estremamente sottile del dispositivo.

L'azienda ha inoltre accennato a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale integrate nel comparto fotografico, descrivendo la fotocamera come "un obiettivo intelligente che aiuta a riconoscere ciò che è importante per creare nuovi ricordi". Resta da chiarire se Samsung si riferisca a soluzioni proprietarie o a integrazioni con sistemi di visual intelligence esistenti, come Gemini Live di Google.

Secondo le indiscrezioni trapelate, il Galaxy S25 Edge monterà una versione overcloccata del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, abbinata a una batteria da circa 3.900mAh. Il display sarà un AMOLED da 6,7 pollici, mentre per la costruzione potrebbero essere impiegati materiali premium come ceramica e titanio. La configurazione fotografica dovrebbe completarsi con un sensore ultrawide secondario da 50MP, ma pare che mancherà un obiettivo teleobiettivo.

Le fonti indicano che il Galaxy S25 Edge sarà disponibile in tre colorazioni, con un prezzo di partenza di circa 1.249 euro. Nonostante l'enfasi posta sullo spessore ridotto, è interessante notare che il Galaxy S25 Edge potrebbe non essere lo smartphone Samsung più sottile del 2025: questo primato dovrebbe spettare al prossimo Galaxy Z Fold7, atteso nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da The Financial News, citando fonti anonime dell'industria, dopo l'evento di presentazione globale del 13 maggio, il Galaxy S25 Edge sarà inizialmente disponibile per i preordini dal 24 maggio, con priorità ai mercati di Corea del Sud e Cina.

Questa strategia di lancio scaglionato riflette l'importanza crescente del mercato asiatico per Samsung, ma anche la necessità di gestire con attenzione la distribuzione di un dispositivo che si preannuncia come un prodotto di nicchia, caratterizzato da un design sofisticato e un prezzo elevato. La sfida per Samsung sarà quella di giustificare il premium price con caratteristiche tecniche ed estetiche all'altezza delle aspettative.