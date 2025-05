Basta questa novità e Z Fold 7 venderà milioni di unità

La rivoluzione della sottigliezza sembra essere la nuova frontiera per Samsung, che si prepara a rilanciare la sfida nel competitivo mercato degli smartphone pieghevoli. Contrariamente alle prime indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, il prossimo Galaxy Z Fold7 potrebbe sorprendere tutti con dimensioni notevolmente più contenute rispetto alle previsioni iniziali. Le ultime informazioni provenienti da fonti considerate affidabili nel settore suggeriscono un dispositivo significativamente più sottile, in grado di ridefinire gli standard di questo segmento tecnologico. Una mossa strategica che potrebbe rappresentare la risposta dell'azienda coreana all'avanzata dei concorrenti asiatici, sempre più agguerriti sul fronte dell'innovazione e del design.

I primi leak riguardanti il Galaxy Z Fold7 avevano indicato uno spessore compreso tra 9 e 9,5 millimetri da chiuso, con un profilo di 4,5 millimetri da aperto. Numeri che avrebbero rappresentato un miglioramento rispetto alla generazione precedente (proposta a prezzo scontato su Amazon), ma non abbastanza rivoluzionari da sorprendere il mercato. Una successiva indiscrezione aveva poi parlato addirittura di 8,4 millimetri da chiuso, misura che sembra quasi sfidare le leggi della fisica, considerando i vincoli tecnologici attuali.

A fare chiarezza sulla questione è intervenuto il noto leaker Ice Universe, considerato tra le fonti più attendibili quando si parla di anticipazioni sui prodotti Samsung. Secondo quanto riportato, il Galaxy Z Fold7 misurerà 3,9 millimetri da aperto e 8,9 millimetri da chiuso. Se confermate, queste dimensioni permetterebbero al dispositivo di battere l'attuale detentore del record mondiale di sottigliezza nel segmento dei pieghevoli, l'Oppo Find N5, che misura 4,21 millimetri aperto e 8,93 millimetri chiuso.

Le contraddizioni tra le varie anticipazioni potrebbero essere spiegate dalla natura stessa dei leak preliminari. I render basati su CAD trapelati a febbraio potrebbero infatti contenere imprecisioni, come già accaduto per il Galaxy Z Flip7, dove lo stesso leaker ha dovuto successivamente correggere le proprie informazioni. La miniaturizzazione dei componenti rappresenta una delle sfide ingegneristiche più complesse nell'evoluzione degli smartphone pieghevoli.

Nonostante l'impressionante riduzione di spessore, diversi report indicano che Samsung non aumenterà la capacità della batteria nel Galaxy Z Fold7, una decisione che potrebbe sollevare critiche da parte degli utenti. La durata della batteria rimane infatti uno dei punti più discussi nei dispositivi pieghevoli, dove il consumo energetico è significativamente maggiore rispetto agli smartphone tradizionali a causa dei display più ampi e complessi.

L'azienda coreana sembra comunque determinata a procedere in questa direzione, puntando sulla sottigliezza come elemento distintivo della nuova generazione. Un approccio che rispecchia la filosofia di design minimalista che Samsung sta implementando in tutta la sua gamma premium, dove l'eleganza e la portabilità diventano fattori sempre più determinanti nelle scelte d'acquisto dei consumatori.

Il lancio del Galaxy Z Fold7 è previsto per luglio, con un evento che dovrebbe tenersi a New York e che segnerebbe il ritorno di Samsung nella metropoli americana per le sue presentazioni più importanti. Insieme al nuovo pieghevole, l'azienda dovrebbe svelare anche il Galaxy Z Flip7 e l'attesa interfaccia One UI 8, basata su Android 16, portando così un rinnovamento completo del suo ecosistema mobile per la seconda metà dell'anno.